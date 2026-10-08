Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо
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Характеристики
Класс товара
бытовой
Материал
сталь
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 940 руб.
В наличии
Код товара: 744008
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1 940 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
21
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
135
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х18х10
Вес, кг.
1.35
Описание товара Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо
Настольные тиски Matrix 18506 с резиновой вакуумной присоской и шарнирным механизмом, имеют рабочие губки шириной 70 мм и используются для фиксации обрабатываемых деталей. Максимальное расстояние между губками составляет 68 мм, что позволяет закреплять небольшие заготовки для выполнения ювелирных, ремонтных и других тонких работ.
Преимущества
- Надежная фиксация на ровных поверхностях любого типа — тиски оснащены резиновой вакуумной присоской.
- Обработка заготовок под разными углами — шарнирный механизм позволяет поворачивать и наклонять верхнюю часть инструмента с амплитудой 360°.
- Аккуратная работа — резиновые накладки на прижимных губках позволяют фиксировать хрупкие детали без риска поломки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
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Бренд
MATRIX
Класс товара
бытовой
Комплектация
Тиски - 1 шт
Материал
сталь
Глубина зажима, мм
21
Угол поворота, °
360
Сила сжатия, кг
100
Ширина губок, мм
70
Ширина, мм
70
Длина, мм
135
Страна производитель
Китай
Настольные тиски Matrix 18506 с резиновой вакуумной присоской и шарнирным механизмом, имеют рабочие губки шириной 70 мм и используются для фиксации обрабатываемых деталей. Максимальное расстояние между губками составляет 68 мм, что позволяет закреплять небольшие заготовки для выполнения ювелирных, ремонтных и других тонких работ.
Преимущества
- Надежная фиксация на ровных поверхностях любого типа — тиски оснащены резиновой вакуумной присоской.
- Обработка заготовок под разными углами — шарнирный механизм позволяет поворачивать и наклонять верхнюю часть инструмента с амплитудой 360°.
- Аккуратная работа — резиновые накладки на прижимных губках позволяют фиксировать хрупкие детали без риска поломки.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Тиски настольные Matrix 18506, резиновая вакуумная присоска, шарнирный механизм, ширина рабочих губо - купить по цене 1940 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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