Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.
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Характеристики
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб.
В наличии
Код товара: 744032
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480 руб.
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Характеристики
Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Наковальня - 1 шт
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
Ширина, мм
35
Длина, мм
90
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х7х4
Вес, г.
560
Описание товара Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.
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Бренд
СИБРТЕХ
Комплектация
Наковальня - 1 шт
Материал
чугун
Габариты рабочей площадки, мм
60x35 мм
Ширина, мм
35
Длина, мм
90
Страна производитель
Китай
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр.
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Смотрите также: Автомобильный инструмент, Биты и адаптеры, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Тиски, Шприцы для выдавливания герметиков
Наковальня кузнечная СИБРТЕХ 18680, однорогая, 450гр. - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 480 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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