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Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) купить с доставкой в Москве
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Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)

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Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 2
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Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 4
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 5
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 6
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 7
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 8
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 9
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 10
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 11
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 12
Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Количество ядер процессора
12
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 1
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 2
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 3
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 4
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 5
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 6
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 7
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 8
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 9
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 10
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 11
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 12
  • Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
47 700 руб. 
Начислим 764 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743356
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)
47 700 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014QHK
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
127.2х198.5х5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х6
Вес, г.
810

Описание товара Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)

Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.



Теги товара: для студента

Отзывы о товаре Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte)




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Huawei
Партномер для планшетов
53014QHK
Линейка
Huawei Matepad Mini
Цвет
черный
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, чехол
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
8.8
Разрешение экрана
2560x1600
Операционная система
HarmonyOS
Процессор
HiSilicon Kirin 9010B
Развернуть
Частота процессора, МГц
2.3
Количество ядер процессора
12
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
нет
Тыловая камера, МП
50 Мп + 8 Мп
Bluetooth
5.2
Стандарт Wi-Fi
802.11 ac
Слот для сим карт
нет
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Емкость аккумулятора
6400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
127.2х198.5х5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет HUAWEI MatePad Mini с 8,8-дюймовым OLED-дисплеем FullView. Разработанный для полного погружения, с соотношением сторон 16:10, он потрясающе выглядит в обеих ориентациях. Реальные пиксели RGB раскрывают мельчайшие нюансы света, тени и реалистичные цвета. Благодаря режиму защиты глаз на системном уровне, дисплей Paper Matte Display не утомляяет глаза, обеспечивая комфортный просмотр, как на бумаге. Этот тонкий, компактный прибор сочетает в себе заднюю панель из веганского волокна с трехмерным рисунком и раму из магниевого сплава, обеспечивая стиль и долговечность. Дизайн в виде звездного кольца и вращающийся безель добавляют точности и элегантности. Основная задняя камера 50 Мп и 8-мегапиксельная сверхширокоугольная макрокамера передает реалистичные детали. 32-мегапиксельная фронтальная камера адаптируется к любому освещению, поэтому каждое селфи будет выглядеть великолепно. Интеллектуальная система энергосбережения на 3 года гарантирует, что устройство всегда будет готово к работе — даже после длительных перерывов. А когда вам понадобится подзарядка, технология HUAWEI SuperCharge мощностью 66 Вт мгновенно вернет вас в игру.


Теги товара: для студента
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Matepad Mini 12+256 AG (Paper Matte) - данный товар вы можете купить по цене 47700 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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