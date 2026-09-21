Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZSPCAU) Silver
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Цвет
серебристый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 890 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 700471
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X826BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZSPCAU) Silver
12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.
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Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
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Бренд
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X826BZSPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 Plus
Цвет
серебристый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4
Страна производитель
Китай
12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, 11 дюймов, для учебы со стилусом, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 12 дюймов, для студента, На Android
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X826BZSPCAU) Silver - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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