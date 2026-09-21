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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
62 970 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 713737
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
790

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey

Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. С элегантным серым дизайном, планшет выполнен из прочного алюминия, обеспечивая как стильный внешний вид, так и надежность. Защита класса IP68 дает уверенность в том, что устройство устойчиво к воздействию воды и пыли, что делает его отличным выбором для использования в самых разных условиях. Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Встроенный стилус предоставляет дополнительные возможности для создания и редактирования контента, будь то заметки, рисунки или работа с документами. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций. В основе планшета лежит мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что гарантирует высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Объем оперативной памяти в 12 Гб позволяет без труда запускать несколько приложений одновременно, а встроенная память 256 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Этот планшет от Samsung – идеальный выбор для тех, кто нуждается в мощном и универсальном устройстве, способном справиться с широким спектром задач, от рабочих до творческих.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10 FE SM-X526B (SM-X526BZAPCAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X526BZAPCAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10 FE
Цвет
серый
Стилус в комплекте
есть
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения лотка, документация
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
10.9
Разрешение экрана
2304x1440
Развернуть
Операционная система
Android
Процессор
Samsung Exynos 1580
Частота процессора, МГц
2.9
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Поддержка стандартов сотовой связи
5G
Слот для сим карт
есть
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8000
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
254.3 х 165.8 х 6 мм
Страна производитель
Вьетнам
Описание
Планшет Samsung – это высокотехнологичное устройство, идеально подходящее для работы, развлечений и творчества. С элегантным серым дизайном, планшет выполнен из прочного алюминия, обеспечивая как стильный внешний вид, так и надежность. Защита класса IP68 дает уверенность в том, что устройство устойчиво к воздействию воды и пыли, что делает его отличным выбором для использования в самых разных условиях. Планшет оснащен 10,9-дюймовым экраном с разрешением 2304x1440, обеспечивающим яркие и четкие изображения. Встроенный стилус предоставляет дополнительные возможности для создания и редактирования контента, будь то заметки, рисунки или работа с документами. Работает устройство на операционной системе Android, предоставляя доступ к широкому спектру приложений и функций. В основе планшета лежит мощный процессор Samsung Exynos 1580 с частотой 2,9 ГГц и восемью ядрами, что гарантирует высокую производительность и быструю реакцию на любые задачи. Объем оперативной памяти в 12 Гб позволяет без труда запускать несколько приложений одновременно, а встроенная память 256 Гб обеспечивает достаточно места для хранения всех ваших файлов, фотографий и видео. Этот планшет от Samsung – идеальный выбор для тех, кто нуждается в мощном и универсальном устройстве, способном справиться с широким спектром задач, от рабочих до творческих.
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