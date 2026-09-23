Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
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Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/512Gb (SM-X930NZAECAU) серый
Планшет Samsung - это мощное и стильное устройство, которое сочетает в себе производительность высокого уровня и современный дизайн. Обладая впечатляющим объемом встроенной памяти в 512 Гб, он позволяет хранить большое количество данных, приложений и мультимедийных файлов. Диагональ экрана в 14,6 дюймов обеспечивает великолепное качество изображения, делая его идеальным для просмотра видео, игр и работы с графикой. С аккумулятором емкостью 11600 мА·ч вы можете рассчитывать на длительное время работы без необходимости частой подзарядки. Оперативная память объемом 12 Гб и процессор с частотой 3,73 ГГц гарантируют высокую скорость выполнения задач и плавность работы в любых приложениях. Работающий на операционной системе Android, планшет Samsung предлагает доступ к множеству приложений и функций. Li-Pol аккумулятор и универсальный разъем для зарядки USB Type-C обеспечивают удобство и надежность использования. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делиться яркими моментами и проводить видеозвонки в высоком качестве. Планшет оснащен системой навигации, поддерживающей BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, что обеспечивает точное и надежное определение местоположения. Прочный металлический корпус и класс защиты IP68 обеспечивают устойчивость к воздействию воды и пыли, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Серый цвет придает модели элегантный и современный вид. В комплекте идет стилус, который расширяет возможности взаимодействия с устройством и делает работу с ним еще более удобной и продуктивной. Изготовленный во Вьетнаме, планшет Samsung отвечает высоким стандартам качества, характерным для бренда.
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Теги товара: для студента, На Android
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Теги товара: для студента, На Android
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