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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey

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Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Планшеты
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
85 320 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 700466
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Характеристики

Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X820NZAPCA
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
SM-X820NZAPCAU
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х5
Вес, г.
800

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey

12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey




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Характеристики
Бренд
Samsung
Тип товара
Планшеты
Партномер для планшетов
SM-X820NZAPCA
Линейка
Samsung Galaxy Tab S10+
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
SM-X820NZAPCAU
Материал корпуса
алюминий
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
12.4
Разрешение экрана
2800x1752
Операционная система
Android
Развернуть
Процессор
MediaTek Dimensity 9300 Plus
Частота процессора, МГц
3.4
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13+8
Bluetooth
5.3
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
10090
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
285.4x5.6x185.4 мм
Страна производитель
Китай
Описание
12.4" Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 5G 512 ГБ серого цвета обладает 8-ядерным процессором MediaTek Dimensity 9300+ для быстрого вычисления данных. Поддержка двух Nano-SIM позволяют использовать устройство как смартфон для звонков и выхода в интернет в любом месте. Стилус дает точное управление интерфейсом и делает точные линии во время рисования.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S10+ 12/512Gb (SM-X820NZAPCAU) Grey - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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