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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 18
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 19
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 20
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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 18
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 19
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 20
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 21
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6&quot; 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото 22
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
128 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732678
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Комлектация
ланшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый

Планшет Samsung — это мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Благодаря внушительным характеристикам, этот планшет удовлетворит потребности самых требовательных пользователей. Устройство оснащено большим 14,6-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2960x1848 пикселей, обеспечивая яркое и четкое изображение для любых задач, будь то работа или развлечение. Под капотом планшета скрывается производительный процессор с частотой 3,73 ГГц, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает молниеносную работу даже при многозадачности. Уроженец семейства Android, планшет предоставляет пользователю доступ ко всем преимуществам этой операционной системы, включая широкий выбор приложений и возможностей персонализации. Не менее важна и внутренняя память объёмом 256 Гб, обеспечивающая достаточно места для сохранения всех ваших файлов, приложений и медиа. Будьте уверены в длительной автономной работе благодаря мощному аккумулятору емкостью 11600 мА·ч. А современный разъём USB Type-C облегчает зарядку и передачу данных. Планшет Samsung также заботится о вашей безопасности и надежности. Он имеет класс защиты IP68, что делает устройство устойчивым к пыли и влаге. Этот угодно прочный корпус выполнен из металла, а серый цвет подчеркивает его стильность. Для любителей путешествовать и ориентироваться на местности предусмотрены все современные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Фронтальная камера на 12 МП позволит осуществлять высококачественные видеозвонки с семьей, друзьями или коллегами. Обладая всеми этими характеристиками, планшет Samsung станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений.



Теги товара: На Android

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X936BZAACAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11 Ultra
Цвет
серый
Комлектация
ланшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
14.6
Разрешение экрана
2960x1848
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Встроенная память
256 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Bluetooth
5.4
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
11600
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
208.5 х 326.3 х 5.1 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung — это мощное устройство, сочетающее в себе современные технологии и стильный дизайн. Благодаря внушительным характеристикам, этот планшет удовлетворит потребности самых требовательных пользователей. Устройство оснащено большим 14,6-дюймовым экраном с впечатляющим разрешением 2960x1848 пикселей, обеспечивая яркое и четкое изображение для любых задач, будь то работа или развлечение. Под капотом планшета скрывается производительный процессор с частотой 3,73 ГГц, который в сочетании с 12 Гб оперативной памяти обеспечивает молниеносную работу даже при многозадачности. Уроженец семейства Android, планшет предоставляет пользователю доступ ко всем преимуществам этой операционной системы, включая широкий выбор приложений и возможностей персонализации. Не менее важна и внутренняя память объёмом 256 Гб, обеспечивающая достаточно места для сохранения всех ваших файлов, приложений и медиа. Будьте уверены в длительной автономной работе благодаря мощному аккумулятору емкостью 11600 мА·ч. А современный разъём USB Type-C облегчает зарядку и передачу данных. Планшет Samsung также заботится о вашей безопасности и надежности. Он имеет класс защиты IP68, что делает устройство устойчивым к пыли и влаге. Этот угодно прочный корпус выполнен из металла, а серый цвет подчеркивает его стильность. Для любителей путешествовать и ориентироваться на местности предусмотрены все современные системы навигации: BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС. Фронтальная камера на 12 МП позволит осуществлять высококачественные видеозвонки с семьей, друзьями или коллегами. Обладая всеми этими характеристиками, планшет Samsung станет надежным помощником как для работы, так и для развлечений.


Теги товара: На Android
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Отзывы


Планшет Samsung Galaxy Tab S11 Ultra 14.6" 12/256Гб (SM-X936BZAACAU) серый - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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