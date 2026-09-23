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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый купить с доставкой в Москве
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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый

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Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 1
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 2
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 3
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 4
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 5
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 6
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 7
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 8
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 9
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 11
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 12
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 13
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 14
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 15
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 16
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 17
Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Материал корпуса
металл
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 1
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 2
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 3
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 4
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 5
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 6
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 7
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 8
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 9
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 10
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 11
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 12
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 13
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 14
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 15
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 16
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 17
  • Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
87 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732676
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Характеристики

Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X730NZAICAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х25х5
Вес, г.
792

Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый

Планшет Samsung — стильное и мощное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. С диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, этот планшет обеспечивает кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и работы. Под его элегантным серым металлическим корпусом скрывается внушительная мощь: восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 3,73 ГГц гарантирует молниеносную производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. 12 Гб оперативной памяти позволяют работать в режиме многозадачности без задержек и сбоев. Встроенная память объемом 512 Гб обеспечит вам достаточно места для хранения всех нужных данных, мультимедийных файлов и приложений. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8400 мА·ч, что позволяет ему работать на протяжении целого дня без необходимости подзарядки, а зарядка через современный USB Type-C порт делает процесс быстрой и удобной. Высокие стандарты безопасности и защиты обеспечиваются классом защиты IP68, что означает устойчивость к пыли и влаге, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. Навигационная система, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечит точное позиционирование и навигацию даже в самых удаленных местах. Работая на операционной системе Android, планшет Samsung предоставляет пользователю доступ к миллионам приложений и настроек, которые можно адаптировать под ваши нужды. Этот планшет станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с премиальными характеристиками и современным дизайном.

Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый




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Характеристики
Бренд
Samsung
Партномер для планшетов
SM-X730NZAICAU
Линейка
Samsung Galaxy Tab S11
Цвет
серый
Клавиатура в комплекте
нет
Комлектация
Планшет, электронное перо S Pen, кабель Type-C (m) - Type-C (m), скрепка для извлечения SIM-лотка
Материал корпуса
металл
Класс защиты
IP68
Диагональ экрана, дюйм
11
Операционная система
Android
Процессор
MediaTek Dimensity 9400 Plus
Развернуть
Частота процессора, МГц
3.73
Количество ядер процессора
8
Оперативная память
12 Гб
Встроенная память
512 Гб
Слот для карты памяти
есть
Фронтальная камера, МП
12
Тыловая камера, МП
13 Мп
Стандарт Wi-Fi
802.11 ax
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Емкость аккумулятора
8400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Габариты (ВxГxШ), мм
165.3 х 253.8 х 5.5 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Планшет Samsung — стильное и мощное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. С диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, этот планшет обеспечивает кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и работы. Под его элегантным серым металлическим корпусом скрывается внушительная мощь: восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 3,73 ГГц гарантирует молниеносную производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. 12 Гб оперативной памяти позволяют работать в режиме многозадачности без задержек и сбоев. Встроенная память объемом 512 Гб обеспечит вам достаточно места для хранения всех нужных данных, мультимедийных файлов и приложений. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8400 мА·ч, что позволяет ему работать на протяжении целого дня без необходимости подзарядки, а зарядка через современный USB Type-C порт делает процесс быстрой и удобной. Высокие стандарты безопасности и защиты обеспечиваются классом защиты IP68, что означает устойчивость к пыли и влаге, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. Навигационная система, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечит точное позиционирование и навигацию даже в самых удаленных местах. Работая на операционной системе Android, планшет Samsung предоставляет пользователю доступ к миллионам приложений и настроек, которые можно адаптировать под ваши нужды. Этот планшет станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с премиальными характеристиками и современным дизайном.
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Отзывы


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