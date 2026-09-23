Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый
Планшет Samsung — стильное и мощное устройство, созданное для удовлетворения самых высоких требований пользователей. С диагональю экрана в 11 дюймов и разрешением 2560x1600 пикселей, этот планшет обеспечивает кристально четкое изображение и насыщенные цвета, идеально подходящие для мультимедийных развлечений и работы. Под его элегантным серым металлическим корпусом скрывается внушительная мощь: восьмиядерный процессор с тактовой частотой до 3,73 ГГц гарантирует молниеносную производительность и плавную работу даже самых требовательных приложений. 12 Гб оперативной памяти позволяют работать в режиме многозадачности без задержек и сбоев. Встроенная память объемом 512 Гб обеспечит вам достаточно места для хранения всех нужных данных, мультимедийных файлов и приложений. Планшет оснащен емким аккумулятором на 8400 мА·ч, что позволяет ему работать на протяжении целого дня без необходимости подзарядки, а зарядка через современный USB Type-C порт делает процесс быстрой и удобной. Высокие стандарты безопасности и защиты обеспечиваются классом защиты IP68, что означает устойчивость к пыли и влаге, делая устройство надежным спутником в любых условиях. Фронтальная камера с разрешением 12 МП позволит вам делать качественные селфи и проводить видеозвонки с высоким разрешением. Навигационная система, поддерживающая BeiDou, Galileo, GPS, QZSS и ГЛОНАСС, обеспечит точное позиционирование и навигацию даже в самых удаленных местах. Работая на операционной системе Android, планшет Samsung предоставляет пользователю доступ к миллионам приложений и настроек, которые можно адаптировать под ваши нужды. Этот планшет станет идеальным выбором для тех, кто ищет надежное устройство с премиальными характеристиками и современным дизайном.
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Смотрите также: Аксессуары для планшетов, Аксессуары для электронных книг, Планшеты, 10 дюймов, для учебы со стилусом, 12 дюймов, для школы и школьника, 64 Гб, 128 Гб, озу 4 Гб, Игровые, для учебы, samsung 8", samsung 10"
Теги товара: большие, 11 дюймов, для студента, На Android
Отзывы о товаре Планшет Samsung Galaxy Tab S11 12/512Gb (SM-X730NZAICAU) серый