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Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan купить с доставкой в Москве
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Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan

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Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
26 550 руб. 
Начислим 425 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743339
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan
26 550 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan

HUAWEI nova 15 Max — смартфон среднего сегмента, ключевой особенностью которого является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки SuperCharge и функции обратного питания. Модель выполнена в корпусе толщиной 7,98 мм и весом 232 грамма с алюминиевой внутренней рамой и физической кнопкой быстрого доступа на грани. Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. За производительность отвечают 7-нанометровый процессор Kirin 8000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Задняя камера включает основной сенсор RYYB на 50 Мп (f/1.9) и вспомогательный 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Интерфейс представлен глобальной оболочкой EMUI 14.2, звуковая система состоит из симметричных стереодинамиков.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15 Max
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.84
Разрешение экрана
2756x1272
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8000
Частота процессора, МГц
2400
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50+2 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 be
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
HUAWEI nova 15 Max — смартфон среднего сегмента, ключевой особенностью которого является кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8500 мАч с поддержкой 40-ваттной зарядки SuperCharge и функции обратного питания. Модель выполнена в корпусе толщиной 7,98 мм и весом 232 грамма с алюминиевой внутренней рамой и физической кнопкой быстрого доступа на грани. Аппарат оснащен плоским 6,84-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2756 x 1272 пикселей, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 4000 нит и ШИМ-затемнением 2160 Гц. За производительность отвечают 7-нанометровый процессор Kirin 8000, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти. Задняя камера включает основной сенсор RYYB на 50 Мп (f/1.9) и вспомогательный 2 Мп, а фронтальная имеет разрешение 8 Мп. Интерфейс представлен глобальной оболочкой EMUI 14.2, звуковая система состоит из симметричных стереодинамиков.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 Max (51098UBA) Cyan - этот товар вы можете купить по цене 26550 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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