Смартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJQ) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor 600 Lite 8/256Gb (5109CEJQ) Black
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb, чёрный (5109CEJQ)** Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite! **Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?** * **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной и 8 ГБ оперативной памяти позволят хранить множество приложений, фото и видео без опасения заполнить память устройства. * **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение. Частота обновления 120 Гц сделает динамичные сцены максимально плавными. * **Долгая работа без подзарядки:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня. Поддержка быстрой зарядки поможет быстро восстановить заряд. * **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства в различных условиях. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев обеспечит быстрый и безопасный доступ к вашему смартфону. * **Широкие возможности подключения:** поддержка двух SIM-карт, NFC, Bluetooth 6.0 и USB Type-C делают смартфон универсальным инструментом для связи и передачи данных. **Дополнительные преимущества:** * стильный чёрный корпус из стекла; * Wi-Fi 802.11ac для быстрого доступа в интернет; * две тыловые камеры для качественных фото и видео. HONOR 600 Lite — это современный смартфон, который сочетает в себе мощность, стиль и функциональность. Не упустите шанс обновить свой гаджет и насладиться всеми преимуществами передовых технологий!
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