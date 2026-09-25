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Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм купить с доставкой в Москве
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Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм

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Описание товара скоро будет готово,
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 880 руб. 
Начислим 1178 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743296
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм
19 880 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Skil
Размеры в упаковке, см
54х36х33
Вес, кг.
9.7

Описание товара Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм

Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм



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Отзывы о товаре Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм




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Характеристики
Бренд
Skil
Описание
Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Торцовочная пила SKIL MS1305, XP,1600Вт, 216мм - характеристики, описание товара, фото и цены представлены на карточке товара. Этот товар вы можете купить по цене 19880 руб., позвонив по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформив покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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