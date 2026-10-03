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Угольник строительный WorkPro WP264009 купить с доставкой в Москве
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Угольник строительный WorkPro WP264009

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Угольник строительный WorkPro WP264009
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
460 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743187
Доставка в Москве
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Угольник строительный WorkPro WP264009
460 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х20х2
Вес, г.
300

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264009

Измерительный угольник Workpro длиной 300 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Подойдёт для работ, где важны аккуратность и удобство измерений.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264009




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
серый
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительный угольник Workpro длиной 300 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а золотой цвет делает инструмент заметным среди других принадлежностей. Подойдёт для работ, где важны аккуратность и удобство измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264009 - данный товар вы можете купить по цене 460 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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