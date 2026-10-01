Top.Mail.Ru
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм купить с доставкой в Москве
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 1
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 2
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 3
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 4
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 5
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 1
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 2
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 3
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 4
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 5
  • Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743872
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
Добавить в корзину
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм
490 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
MATRIX
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х1
Вес, г.
320

Описание товара Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм

Стальной угольник Matrix 32391 длиной 300 мм, с градуировкой, — измерительный инструмент для построения и контроля углов. Будет полезен для проведения столярных и строительных работ.

Преимущества

  • Прочность — угольник изготовлен из стали.
  • Защита от коррозии — основание инструмента окрашено.
  • Удобная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.

Отзывы о товаре Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм




Магазины и пункты выдачи в Москве


Курьерская доставка в Москве

Похожие товары

Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Описание

Стальной угольник Matrix 32391 длиной 300 мм, с градуировкой, — измерительный инструмент для построения и контроля углов. Будет полезен для проведения столярных и строительных работ.

Преимущества

  • Прочность — угольник изготовлен из стали.
  • Защита от коррозии — основание инструмента окрашено.
  • Удобная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
  • Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...