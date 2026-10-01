Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм
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Характеристики
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
490 руб.
В наличии
Код товара: 743872
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490 руб.
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Характеристики
Бренд
MATRIX
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х12х1
Вес, г.
320
Описание товара Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм
Стальной угольник Matrix 32391 длиной 300 мм, с градуировкой, — измерительный инструмент для построения и контроля углов. Будет полезен для проведения столярных и строительных работ.
Преимущества
- Прочность — угольник изготовлен из стали.
- Защита от коррозии — основание инструмента окрашено.
- Удобная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
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Бренд
MATRIX
Материал
нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Стальной угольник Matrix 32391 длиной 300 мм, с градуировкой, — измерительный инструмент для построения и контроля углов. Будет полезен для проведения столярных и строительных работ.
Преимущества
- Прочность — угольник изготовлен из стали.
- Защита от коррозии — основание инструмента окрашено.
- Удобная эксплуатация — измерительная шкала нанесена на обе стороны полотна.
- Возможность подвесного хранения — в корпусе имеется специальное отверстие.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник стальной Matrix 32391, градуировка, 300 мм - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 490 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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