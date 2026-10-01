Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
640 руб.
В наличии
Код товара: 743867
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
640 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sparta
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
34х17х2
Вес, г.
260
Описание товара Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный
Комбинированный металлический угольник Sparta 323675 длиной 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки точности углов 45° и 90°. Пригодится для выполнения столярных работ, а также для плоскостного контроля во время строительства.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Четкая разметка — измерительная шкала нанесена при помощи насечек на металле и покрыта контрастной краской.
- Удобная эксплуатация — двухсторонняя разметка упрощает работу.
- Проверка различных углов — инструмент имеет комбинированную конструкцию.
- Дополнительные возможности — пузырьковый уровень позволяет заметить отклонение от плоскости.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
Sparta
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
0.8
Шкала
метрическая
Цвет
оранжевый, черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Комбинированный металлический угольник Sparta 323675 длиной 300 мм используется для разметки поверхностей и проверки точности углов 45° и 90°. Пригодится для выполнения столярных работ, а также для плоскостного контроля во время строительства.
Преимущества
- Надежность — инструмент изготовлен из нержавеющей стали.
- Четкая разметка — измерительная шкала нанесена при помощи насечек на металле и покрыта контрастной краской.
- Удобная эксплуатация — двухсторонняя разметка упрощает работу.
- Проверка различных углов — инструмент имеет комбинированную конструкцию.
- Дополнительные возможности — пузырьковый уровень позволяет заметить отклонение от плоскости.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 640 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Угольник Sparta 323675, 300 мм, металлический, комбинированный