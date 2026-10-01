Угольник стальной DENZEL 32396, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 250 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
250
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб.
В наличии
Код товара: 743675
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Загружаем...
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Загружаем...
960 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
250
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Размеры в упаковке, см
25х15х2
Вес, г.
260
Описание товара Угольник стальной DENZEL 32396, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 250 мм
Стальной угольник Denzel 32396 длиной 250 мм, с градуировкой, алюминиевым основанием и полотном из нержавеющей стали, используется для построения и контроля углов. Будет полезен для выполнения столярных и строительных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — основание изготовлено из анодированного алюминия, рабочее полотно — из нержавеющей стали.
- Надежная конструкция — линейка соединена с основанием при помощи заклепок.
- Удобный хват — благодаря ребристой поверхности основание не выскальзывает из ладони.
- Комфортная эксплуатация — двухсторонняя измерительная шкала облегчает работу.
- Удобное хранение — благодаря специальному отверстию инструмент можно подвешивать на крючок или гвоздь.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий, нержавеющая сталь
Длина, мм
250
Толщина, мм
1
Шкала
метрическая
Цвет
серебристый
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Тайвань
Стальной угольник Denzel 32396 длиной 250 мм, с градуировкой, алюминиевым основанием и полотном из нержавеющей стали, используется для построения и контроля углов. Будет полезен для выполнения столярных и строительных работ.
Преимущества
- Прочность и долговечность — основание изготовлено из анодированного алюминия, рабочее полотно — из нержавеющей стали.
- Надежная конструкция — линейка соединена с основанием при помощи заклепок.
- Удобный хват — благодаря ребристой поверхности основание не выскальзывает из ладони.
- Комфортная эксплуатация — двухсторонняя измерительная шкала облегчает работу.
- Удобное хранение — благодаря специальному отверстию инструмент можно подвешивать на крючок или гвоздь.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник стальной DENZEL 32396, нержавеющая сталь, градуировка, алюминиевое основание, 250 мм - этот товар вы можете купить по цене 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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