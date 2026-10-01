Угольник DENZEL 32393, 400 х 600 мм, алюминиевый, лазерная гравировка
Оригинальный товар
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Цвет
черный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 000 руб.
В наличии
Код товара: 743674
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
1 000 руб.
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Характеристики
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Вес, г.
5
Описание товара Угольник DENZEL 32393, 400 х 600 мм, алюминиевый, лазерная гравировка
Алюминиевый угольник Denzel 32393 размером 400 х 600 мм, с лазерной гравировкой, предназначен для проверки точности углов во время обработки и сборки изделий, а также для разметки поверхностей. Пригодится в мастерской, будет полезен и в быту.
Преимущества
- Высокая прочность — угольник изготовлен из листового алюминия.
- Износостойкость — измерительная шкала, нанесенная методом лазерной гравировки, не теряет четкости со временем.
- Комфортное использование — разметка нанесена с двух сторон инструмента.
- Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания угольника.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
DENZEL
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Цвет
черный
Комплектация
Угольник - 1 шт
Страна производитель
Китай
Алюминиевый угольник Denzel 32393 размером 400 х 600 мм, с лазерной гравировкой, предназначен для проверки точности углов во время обработки и сборки изделий, а также для разметки поверхностей. Пригодится в мастерской, будет полезен и в быту.
Преимущества
- Высокая прочность — угольник изготовлен из листового алюминия.
- Износостойкость — измерительная шкала, нанесенная методом лазерной гравировки, не теряет четкости со временем.
- Комфортное использование — разметка нанесена с двух сторон инструмента.
- Удобное хранение — в корпусе имеется отверстие для подвешивания угольника.
Смотрите также: Влагомеры, Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник DENZEL 32393, 400 х 600 мм, алюминиевый, лазерная гравировка – стоимость товара 1000 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(495)137-52-98 в Москве. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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