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Угольник строительный WorkPro WP264010 купить с доставкой в Москве
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Угольник строительный WorkPro WP264010

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Угольник строительный WorkPro WP264010
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
600
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
голубой
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
960 руб. 
Начислим 25 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743188
Доставка в Москве
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Самовывоз в Москве
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Угольник строительный WorkPro WP264010
960 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
голубой
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х40х1
Вес, г.
910

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264010

Измерительные угольники Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а увеличенная длина удобна при работе с крупными заготовками и длинными линиями. Голубой цвет делает угольник заметным среди инструментов и облегчает его поиск на рабочем месте. Подойдёт для строительных, монтажных и столярных задач, где важны аккуратность и точность измерений.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264010




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Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
сталь
Длина, мм
600
Толщина, мм
4
Шкала
метрическая
Цвет
голубой
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники Workpro длиной 600 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а увеличенная длина удобна при работе с крупными заготовками и длинными линиями. Голубой цвет делает угольник заметным среди инструментов и облегчает его поиск на рабочем месте. Подойдёт для строительных, монтажных и столярных задач, где важны аккуратность и точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264010 - стоимость товара 960 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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