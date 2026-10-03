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Угольник строительный WorkPro WP264012 купить с доставкой в Москве
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Угольник строительный WorkPro WP264012

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Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 1
Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 2
Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
305
Толщина, мм
5
Шкала
метрическая
Цвет
белый
  • Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 1
  • Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 2
  • Угольник строительный WorkPro WP264012 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 710 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743190
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угольник строительный WorkPro WP264012
1 710 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
305
Толщина, мм
5
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
31х31х3
Вес, г.
520

Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264012

Угольник WORKPRO WP264012 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Применяется для разметки и построения углов, а так же как направляющая при пилении электроинструментом. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Эргономичный вырез и упор обеспечивают надёжную фиксацию на кромке доски при разметке и резке. Используется вручную для быстрой и точной разметки на древесине, фанере, ДСП и других листовых материалах. Этот угольник подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров.

Отзывы о товаре Угольник строительный WorkPro WP264012




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Курьерская доставка в Москве

Характеристики
Бренд
Workpro
Материал
алюминий
Длина, мм
305
Толщина, мм
5
Шкала
метрическая
Цвет
белый
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Описание
Угольник WORKPRO WP264012 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Применяется для разметки и построения углов, а так же как направляющая при пилении электроинструментом. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Эргономичный вырез и упор обеспечивают надёжную фиксацию на кромке доски при разметке и резке. Используется вручную для быстрой и точной разметки на древесине, фанере, ДСП и других листовых материалах. Этот угольник подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный WorkPro WP264012 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 1710 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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