Угольник строительный WorkPro WP264012
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Характеристики
Описание товара Угольник строительный WorkPro WP264012
Угольник WORKPRO WP264012 — это многофункциональный инструмент, который обеспечивает точные измерения и разметку в строительных и ремонтных работах. Применяется для разметки и построения углов, а так же как направляющая при пилении электроинструментом. Корпус изготовлен из литого под давлением алюминия, что гарантирует высокую прочность и долговечность инструмента при сохранении легкости. Прецизионная механическая обработка угольника обеспечивает безупречную точность измерений, что особенно важно при работе с углами и разметкой на различных материалах. Эргономичный вырез и упор обеспечивают надёжную фиксацию на кромке доски при разметке и резке. Используется вручную для быстрой и точной разметки на древесине, фанере, ДСП и других листовых материалах. Этот угольник подходит как для профессионалов, так и для домашних мастеров.
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