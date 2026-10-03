Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 350 руб.
В наличии
Код товара: 743181
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Загружаем...
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Загружаем...
1 350 руб.
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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
28х24х2
Вес, г.
250
Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B
Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — удобный компактный инструмент для точных измерений и разметки. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 3,8 мм делает угольник практичным для повседневной работы. Яркий красный цвет заметен среди инструментов и облегчает поиск.
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Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — удобный компактный инструмент для точных измерений и разметки. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 3,8 мм делает угольник практичным для повседневной работы. Яркий красный цвет заметен среди инструментов и облегчает поиск.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180B - стоимость товара 1350 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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