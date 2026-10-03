Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180A
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
900 руб.
В наличии
Код товара: 743180
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900 руб.
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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х18х2
Вес, г.
190
Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180A
Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — компактный инструмент для точной разметки и проверки углов. Толщина 3,8 мм обеспечивает удобный формат для повседневной работы, а яркий красный цвет помогает быстро найти угольник среди инструментов. Надёжный помощник для мастерской, ремонта и монтажных задач.
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Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
180
Толщина, мм
3.8
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник
Страна производитель
Китай
Измерительные угольники P.I.T. длиной 180 мм — компактный инструмент для точной разметки и проверки углов. Толщина 3,8 мм обеспечивает удобный формат для повседневной работы, а яркий красный цвет помогает быстро найти угольник среди инструментов. Надёжный помощник для мастерской, ремонта и монтажных задач.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный P.I.T. HSQR04-0180A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 900 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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