Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406
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Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб.
В наличии
Код товара: 743178
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650 руб.
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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х41х1
Вес, г.
605
Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406
Измерительные угольники P.I.T. длиной 600 мм — удобный инструмент для точной разметки и измерений на заготовках большой длины. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 2 мм делает угольник удобным для повседневной работы. Красный цвет хорошо выделяет его среди других инструментов и облегчает поиск на рабочем месте. Отличный вариант для задач, где важны чёткая разметка и уверенная работа с крупными деталями.
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Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Измерительные угольники P.I.T. длиной 600 мм — удобный инструмент для точной разметки и измерений на заготовках большой длины. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 2 мм делает угольник удобным для повседневной работы. Красный цвет хорошо выделяет его среди других инструментов и облегчает поиск на рабочем месте. Отличный вариант для задач, где важны чёткая разметка и уверенная работа с крупными деталями.
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Смотрите также: Дальномеры, Детекторы, Другое измерительное оборудование, Комплектующие и аксессуары для измерительного оборудования, Линейки строительные, Микрометры, Мультиметры, Пирометры, Рулетки строительные, Тепловизоры, Тестеры, Угольники строительные, Уклономеры, Уровни и нивелиры, Штангенциркули и транспортиры
Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - по цене 650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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