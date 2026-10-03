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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 купить с доставкой в Москве
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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406

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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 1
Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 2
Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 1
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 2
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
650 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743178
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406
650 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
61х41х1
Вес, г.
605

Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406

Измерительные угольники P.I.T. длиной 600 мм — удобный инструмент для точной разметки и измерений на заготовках большой длины. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 2 мм делает угольник удобным для повседневной работы. Красный цвет хорошо выделяет его среди других инструментов и облегчает поиск на рабочем месте. Отличный вариант для задач, где важны чёткая разметка и уверенная работа с крупными деталями.

Отзывы о товаре Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
алюминий
Длина, мм
600
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники P.I.T. длиной 600 мм — удобный инструмент для точной разметки и измерений на заготовках большой длины. Метрическая шкала помогает быстро ориентироваться в размерах, а толщина 2 мм делает угольник удобным для повседневной работы. Красный цвет хорошо выделяет его среди других инструментов и облегчает поиск на рабочем месте. Отличный вариант для задач, где важны чёткая разметка и уверенная работа с крупными деталями.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0406 - по цене 650 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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