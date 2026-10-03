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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 купить с доставкой в Москве
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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203

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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 - фото 1
Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 - фото 1
  • Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
410 руб. 
Начислим 28 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743177
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203
410 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
P.I.T.
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
35х22х2
Вес, г.
209

Описание товара Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203

Измерительные угольники P.I.T. длиной 300 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Толщина 2 мм делает их удобными в работе, а яркий красный цвет помогает быстро находить угольник среди инструментов. Подойдут для задач, где важны аккуратность и точность измерений.

Отзывы о товаре Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203




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Характеристики
Бренд
P.I.T.
Материал
сталь
Длина, мм
300
Толщина, мм
2
Шкала
метрическая
Цвет
красный
Комплектация
Угольник, упаковка
Страна производитель
Китай
Описание
Измерительные угольники P.I.T. длиной 300 мм — практичный инструмент для точной разметки и проверки углов. Толщина 2 мм делает их удобными в работе, а яркий красный цвет помогает быстро находить угольник среди инструментов. Подойдут для задач, где важны аккуратность и точность измерений.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Угольник строительный P.I.T. HSQR01-0203 - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 410 руб., вам надо позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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