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Электропила цепная Sturm! CSC12 купить с доставкой в Москве
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Электропила цепная Sturm! CSC12

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Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 2
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 3
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 4
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 5
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 6
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 7
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 8
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 9
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 10
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 11
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 12
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 13
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 14
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 15
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 16
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 17
Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип двигателя
щеточный
Расположение двигателя
поперечное
Скорость вращения цепи, м/с
4.5
Длина шины, дюйм
4
Количество звеньев
28
Тип аккумулятора
Li-Ion
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 1
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 2
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 3
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 4
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 5
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 6
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 7
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 8
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 9
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 10
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 11
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 12
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 13
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 14
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 15
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 16
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 17
  • Электропила цепная Sturm! CSC12 - фото 18
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 050 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743125
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Характеристики

Бренд
Sturm!
Комплектация
Пила цепная, Пильная шина, Пластиковый защитный кожух шины, Пильная цепь, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
12
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
4.5
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Количество звеньев
28
Тип аккумулятора
Li-Ion
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
365х115х120 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
36х12х11
Вес, кг.
1.21

Описание товара Электропила цепная Sturm! CSC12

Аккумуляторная пила CSC12 Sturm Предназначена для бытового использования. Данная модель обладает повышенной мобильностью, так как может использоваться вне зависимости от источников питания. Идеально подходит для работы в саду при уходе за растущими деревьями, распила и обрезания веток деревьев, а также справится с простыми столярными работами. Главной особенностью цепной пилы является наличие безмасляной пильной гарнитуры. Это гарантирует немало преимуществ: пила не нуждается в заправке маслом и, как следствие, в постоянном контроле его уровня, исключается необходимость регулярной прочистки маслоподающего канала от опилок, инструмент не оставляет масляные пятна при транспортировке или хранении. Откидной защитный кожух делает работу с пилой безопасной. При необходимости можно задействовать всю длину шины, кожух откидывается под углом 90°. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.



Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita

Отзывы о товаре Электропила цепная Sturm! CSC12




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Характеристики
Бренд
Sturm!
Комплектация
Пила цепная, Пильная шина, Пластиковый защитный кожух шины, Пильная цепь, Инструкция по эксплуатации, Инструкция по безопасности
Тип двигателя
щеточный
Напряжение, В
12
Расположение двигателя
поперечное
Ширина паза
1.1
Скорость вращения цепи, м/с
4.5
Длина шины, дюйм
4
Длина шины, см
10
Количество звеньев
28
Тип аккумулятора
Li-Ion
Развернуть
Количество аккумуляторов в комплекте
нет
Габариты без упаковки
365х115х120 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Аккумуляторная пила CSC12 Sturm Предназначена для бытового использования. Данная модель обладает повышенной мобильностью, так как может использоваться вне зависимости от источников питания. Идеально подходит для работы в саду при уходе за растущими деревьями, распила и обрезания веток деревьев, а также справится с простыми столярными работами. Главной особенностью цепной пилы является наличие безмасляной пильной гарнитуры. Это гарантирует немало преимуществ: пила не нуждается в заправке маслом и, как следствие, в постоянном контроле его уровня, исключается необходимость регулярной прочистки маслоподающего канала от опилок, инструмент не оставляет масляные пятна при транспортировке или хранении. Откидной защитный кожух делает работу с пилой безопасной. При необходимости можно задействовать всю длину шины, кожух откидывается под углом 90°. Прорезиненная рукоятка обеспечивает надежный хват.


Смотрите также: Аэраторы и скарификаторы для газона, Бензопилы, Воздуходувки, Высоторезы, Газонокосилки, Дровоколы, Измельчители садовые, Комплектующие и оснастка для садовой техники, Культиваторы, Мойки высокого давления, Мотоблоки, Мотобуры, Мотопомпы, Опрыскиватели, Пылесосы садовые, Снегоуборочная техника, Станки для заточки цепей, Триммеры и мотокосы, Электрические ножницы, кусторезы и секаторы, Электропилы, Длина шины, Уровень шума, от 40 до 60 см, до 3 кг, от 3 до 5 кг, Зубр, Patriot, Мощность двигателя, Аккумуляторные электропилы, Бесщёточные аккумуляторные цепные пилы, Цепные электрические пилы Makita
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