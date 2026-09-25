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Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм купить с доставкой в Москве
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Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм

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Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Сталь Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
1 280 руб. 
Начислим 31 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 742406
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм
1 280 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Сталь Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х7х3
Вес, г.
672

Описание товара Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм

Профессиональный зажимной инструмент. Прочная хромомолибденовая сталь и тщательно закаленные рабочие поверхности. Предназначен для удержания и надежной фиксации деталей при слесарно-монтажных, ремонтных, сварочных работах. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. Преимущества: Усиленная конструкция с уменьшенным на 20%, в отличие от конкурентов, расходом ручек, для удобной работы одной рукой. Современная конструкция с уменьшенным на 60% услием, требуемым для разблокировки зажима Эргономичная форма рукоятки для комфортной и эфективной работы Регулировочный винт с шестигранным отверстием для имбусового ключа CrMo - прочная хромомолибденовая сталь



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Отзывы о товаре Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм




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Характеристики
Бренд
Kraftool
Тип инструмента
пассатижи/плоскогубцы
Материал рукоятки
пластик
Материал губок
Сталь Cr-Mo
Форма губок
прямая
Диэлектрическая рукоятка
нет
Длина, мм
250
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональный зажимной инструмент. Прочная хромомолибденовая сталь и тщательно закаленные рабочие поверхности. Предназначен для удержания и надежной фиксации деталей при слесарно-монтажных, ремонтных, сварочных работах. Можно использовать в качестве трубного или разводного ключа. Преимущества: Усиленная конструкция с уменьшенным на 20%, в отличие от конкурентов, расходом ручек, для удобной работы одной рукой. Современная конструкция с уменьшенным на 60% услием, требуемым для разблокировки зажима Эргономичная форма рукоятки для комфортной и эфективной работы Регулировочный винт с шестигранным отверстием для имбусового ключа CrMo - прочная хромомолибденовая сталь


Смотрите также: Автомобильный инструмент, Аппараты для сварки труб, Верстаки и столы, Защитные очки, маски и каски, Кельмы и мастерки, Кусачки и бокорезы, Малярные валики, Мультитулы, Наборы инструментов, Ножи складные, Ножи строительные, Обдирочный инструмент, Отвертки, Паяльники, Пилы ручные, Плоскогубцы и пассатижи, Подъемники для плитки и листовых материалов, Системы выравнивания плитки, Системы хранения и транспортировки, Стеклодомкраты, Столярно-слесарный инструмент, Шприцы для выдавливания герметиков, диэлектрические, 160 мм, 180 мм, 200 мм, немецкие
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Зажимные клещи Kraftool Universal 2249-25, 250 мм - стоимость товара 1280 руб. Описание товара содержит: цены, фото и основные характеристики. Данный товар так же можно заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. В интернет-магазине КотоФото можно оформить заказ с доставкой, либо самостоятельно забрать товар в пункте самовывоза.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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