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Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 купить с доставкой в Москве
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Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335

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Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 1
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 2
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 3
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 4
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 5
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 1
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 2
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 3
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 4
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 5
  • Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741754
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
2 900 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
Габариты (ШxВxГ)
295x50x66 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х5
Вес, г.
813

Описание товара Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335

Профессиональная прямая пневматическая шлифмашина, использующая для работы энергию сжатого воздуха от компрессора. Удлиненная конструкция корпуса цилиндрической формы позволяет легко добираться до внутренних поверхностей деталей, глубоких пазов, отверстий и скрытых сварных швов. Пневматический двигатель отличается высокой надежностью, устойчивостью к перегрузкам, а также способностью к непрерывной работе без рисков перегрева. Инструмент комплектуется универсальным цанговым зажимом.



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Отзывы о товаре Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
Габариты (ШxВxГ)
295x50x66 мм
Страна производитель
Китай
Описание
Профессиональная прямая пневматическая шлифмашина, использующая для работы энергию сжатого воздуха от компрессора. Удлиненная конструкция корпуса цилиндрической формы позволяет легко добираться до внутренних поверхностей деталей, глубоких пазов, отверстий и скрытых сварных швов. Пневматический двигатель отличается высокой надежностью, устойчивостью к перегрузкам, а также способностью к непрерывной работе без рисков перегрева. Инструмент комплектуется универсальным цанговым зажимом.


Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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