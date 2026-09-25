Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
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Характеристики
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 900 руб.
В наличии
Код товара: 741754
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2 900 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
Габариты (ШxВxГ)
295x50x66 мм
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
30х7х5
Вес, г.
813
Описание товара Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335
Профессиональная прямая пневматическая шлифмашина, использующая для работы энергию сжатого воздуха от компрессора. Удлиненная конструкция корпуса цилиндрической формы позволяет легко добираться до внутренних поверхностей деталей, глубоких пазов, отверстий и скрытых сварных швов. Пневматический двигатель отличается высокой надежностью, устойчивостью к перегрузкам, а также способностью к непрерывной работе без рисков перегрева. Инструмент комплектуется универсальным цанговым зажимом.
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Бренд
Тип товара
Шлифмашина
Блокировка кнопки включения
нет
Макс. Частота вращения шпинделя, об/мин
20000
Габариты (ШxВxГ)
295x50x66 мм
Страна производитель
Китай
Профессиональная прямая пневматическая шлифмашина, использующая для работы энергию сжатого воздуха от компрессора. Удлиненная конструкция корпуса цилиндрической формы позволяет легко добираться до внутренних поверхностей деталей, глубоких пазов, отверстий и скрытых сварных швов. Пневматический двигатель отличается высокой надежностью, устойчивостью к перегрузкам, а также способностью к непрерывной работе без рисков перегрева. Инструмент комплектуется универсальным цанговым зажимом.
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Смотрите также: Аккумуляторы для электроинструмента, Гайковерты, Дрели, Дрель-шуруповерты аккумуляторные, Зарядные устройства для электроинструмента, Клеевые пистолеты, Комплектующие и аксессуары для электроинструмента, Краскораспылители электрические, Лобзики электрические, Многофункциональные инструменты, Ножницы электрические, Оснастка, Отвертки электрические, Перфораторы, Пилы электрические, Рубанки электрические, Станки, Строительные миксеры, Строительные степлеры, Строительные фены, Фрезеры, Шлифовальные машины, Шуруповерты сетевые
Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335 - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2900 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Прямая удлиненная цанговая пневмошлифмашина ЗУБР 64335