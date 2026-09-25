Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт
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Характеристики
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт
Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-3Р в округлом черно-красном корпусе демонстрирует эффективную работу в помещении площадью до 35 кв.м. Прибор с мощностью на уровне 3.2 кВт обеспечивает производительность теплого воздуха 300 м?/ч, что позволит быстро обогреть комнату после включения. Функционал этой модели предусматривает 2-ступенчатую регулировку мощности (1.6 и 3.2 кВт), а также встроенный термостат с возможностью установки максимальной температуры на выходе 34.5 градусов. Керамический элемент быстро нагревается после включения, не пережигая кислород в воздухе в процессе работы. Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р оснащена эргономичной ручкой, при помощи которой удобно перемещать прибор с одного места на другое. Благодаря комплексной системе защиты от перегрева и скачков напряжения устройство будет радовать стабильной работой на протяжении длительного срока. Функционирует модель от обычной электросети с напряжением в пределах 220-240 В.
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