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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 170 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741693
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт
3 170 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, опорная рама с винтами, сетевой кабель с вилкой, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
нет
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
21.7
Высота, см
28.7
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х25х22
Вес, кг.
3

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт

Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-3Р в округлом черно-красном корпусе демонстрирует эффективную работу в помещении площадью до 35 кв.м. Прибор с мощностью на уровне 3.2 кВт обеспечивает производительность теплого воздуха 300 м?/ч, что позволит быстро обогреть комнату после включения. Функционал этой модели предусматривает 2-ступенчатую регулировку мощности (1.6 и 3.2 кВт), а также встроенный термостат с возможностью установки максимальной температуры на выходе 34.5 градусов. Керамический элемент быстро нагревается после включения, не пережигая кислород в воздухе в процессе работы. Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р оснащена эргономичной ручкой, при помощи которой удобно перемещать прибор с одного места на другое. Благодаря комплексной системе защиты от перегрева и скачков напряжения устройство будет радовать стабильной работой на протяжении длительного срока. Функционирует модель от обычной электросети с напряжением в пределах 220-240 В.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, опорная рама с винтами, сетевой кабель с вилкой, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
нет
Развернуть
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
21.7
Высота, см
28.7
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-3Р в округлом черно-красном корпусе демонстрирует эффективную работу в помещении площадью до 35 кв.м. Прибор с мощностью на уровне 3.2 кВт обеспечивает производительность теплого воздуха 300 м?/ч, что позволит быстро обогреть комнату после включения. Функционал этой модели предусматривает 2-ступенчатую регулировку мощности (1.6 и 3.2 кВт), а также встроенный термостат с возможностью установки максимальной температуры на выходе 34.5 градусов. Керамический элемент быстро нагревается после включения, не пережигая кислород в воздухе в процессе работы. Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р оснащена эргономичной ручкой, при помощи которой удобно перемещать прибор с одного места на другое. Благодаря комплексной системе защиты от перегрева и скачков напряжения устройство будет радовать стабильной работой на протяжении длительного срока. Функционирует модель от обычной электросети с напряжением в пределах 220-240 В.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-3Р, 3 кВт - стоимость товара 3170 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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