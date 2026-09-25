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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
140
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 110 руб. 
Начислим 34 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741692
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт
2 110 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Вентиляция без нагрева
нет
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
16.3
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х17
Вес, кг.
2.25

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт

Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-2Р мощностью 2.2 кВт подходит для бытового применения. ТЭН изготовлен из прочной и долговечной металлокерамики, которая моментально нагревается и равномерно распределяет тепло. Устройство характеризуется экономичностью и безопасностью, не сушит воздух. Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-2Р оснащена механическим терморегулятором, с помощью которого удобно поддерживать необходимую температуру. Для удобства предусмотрена специальная ручка. Воздух прогревается до максимальной температуры 25 °C.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт




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Курьерская доставка в Москве

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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
керамический
Развернуть
Вентиляция без нагрева
нет
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
36
Ширина, см
16.3
Высота, см
20.8
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-2Р мощностью 2.2 кВт подходит для бытового применения. ТЭН изготовлен из прочной и долговечной металлокерамики, которая моментально нагревается и равномерно распределяет тепло. Устройство характеризуется экономичностью и безопасностью, не сушит воздух. Тепловая пушка электрическая ЗУБР ТПК-2Р оснащена механическим терморегулятором, с помощью которого удобно поддерживать необходимую температуру. Для удобства предусмотрена специальная ручка. Воздух прогревается до максимальной температуры 25 °C.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТПК-2Р, 2 кВт - описание товара, его характеристики, фото и цены представлены на карточке товара. Чтобы купить этот товар по цене 2110 руб., свяжитесь с нами по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформите покупку через корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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