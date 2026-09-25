Электрическая тепловая пушка STEHER SEK-5R, 3 кВт
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 030 руб.
В наличии
Код товара: 741691
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3 030 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, опорная рама с винтами, сетевой кабель с вилкой, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
26
Ширина, см
21.9
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
60х46х31
Вес, кг.
2.4
Описание товара Электрическая тепловая пушка STEHER SEK-5R, 3 кВт
Тепловая пушка электрическая STEHER SEK-5R предназначена для обслуживания площади до 35 м?. Регулировка угла наклона позволяет направить воздушный поток на необходимый участок. Устройство поддерживает режим вентиляции без нагрева. Полноценная работа возможна при температурных колебаниях от -10 до +40°С. Для транспортировки модели предусмотрена прочная ручка. Ведущим звеном STEHER SEK-5R является керамический нагревательный элемент, который не сжигает кислород в помещении. Механический переключатель служит для регулировки температуры. Ножки- опоры гарантируют устойчивую фиксацию прибора. Защитная технология предупреждает риск поломки от перегрева.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, опорная рама с винтами, сетевой кабель с вилкой, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
металло - керамический
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
26
Ширина, см
21.9
Высота, см
23.5
Страна производитель
Китай
Тепловая пушка электрическая STEHER SEK-5R предназначена для обслуживания площади до 35 м?. Регулировка угла наклона позволяет направить воздушный поток на необходимый участок. Устройство поддерживает режим вентиляции без нагрева. Полноценная работа возможна при температурных колебаниях от -10 до +40°С. Для транспортировки модели предусмотрена прочная ручка. Ведущим звеном STEHER SEK-5R является керамический нагревательный элемент, который не сжигает кислород в помещении. Механический переключатель служит для регулировки температуры. Ножки- опоры гарантируют устойчивую фиксацию прибора. Защитная технология предупреждает риск поломки от перегрева.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Электрическая тепловая пушка STEHER SEK-5R, 3 кВт - по цене 3030 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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