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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 9
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 10
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 9
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 10
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 140 руб. 
Начислим 51 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741684
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт
3 140 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
29х27х22
Вес, кг.
3.3

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт

Тепловая пушка Зубр ТП-3 является эффективным источником основного или дополнительного обогрева различных неотапливаемых помещений. Прибор выполняет обогрев за счет горячего потока воздуха. Данная модель оборудована двумя режимами обогрева с помощью до 3 кВт и режимом обдува без нагрева. Прочный металлический корпус устойчив к повреждениям и неблагоприятным внешним воздействиям. Ручка в верхней части позволяет удобно переносить прибор при необходимости. Защита от перегрева и скачков напряжения повышает безопасность в эксплуатации тепловой пушки Зубр ТП-3.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
есть
Термостат
да
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20
Высота, см
29
Страна производитель
Китай
Описание
Тепловая пушка Зубр ТП-3 является эффективным источником основного или дополнительного обогрева различных неотапливаемых помещений. Прибор выполняет обогрев за счет горячего потока воздуха. Данная модель оборудована двумя режимами обогрева с помощью до 3 кВт и режимом обдува без нагрева. Прочный металлический корпус устойчив к повреждениям и неблагоприятным внешним воздействиям. Ручка в верхней части позволяет удобно переносить прибор при необходимости. Защита от перегрева и скачков напряжения повышает безопасность в эксплуатации тепловой пушки Зубр ТП-3.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-3, 3 кВт - по цене 3140 руб. в Москве. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(495)137-52-98 в Москве. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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