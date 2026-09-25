Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб.
В наличии
Код товара: 741683
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2 920 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
21
Высота, см
26.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х27х22
Вес, кг.
3.3
Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт
Электрическая тепловая пушка ЗУБР 2.2 кВт ТП-2 - компактный и легкий обогреватель в круглом корпусе для квартиры, загородного дома, мастерских гаражей и т.д. Большая площадь ТЭНов и эффективный обдув способствуют более быстрому нагреву помещения. Конструктивные меры безопасности: дополнительный защитный кожух, термопредохранитель, заземление корпуса, защищают изделие при нештатных ситуациях. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
21
Высота, см
26.5
Страна производитель
Россия
Электрическая тепловая пушка ЗУБР 2.2 кВт ТП-2 - компактный и легкий обогреватель в круглом корпусе для квартиры, загородного дома, мастерских гаражей и т.д. Большая площадь ТЭНов и эффективный обдув способствуют более быстрому нагреву помещения. Конструктивные меры безопасности: дополнительный защитный кожух, термопредохранитель, заземление корпуса, защищают изделие при нештатных ситуациях. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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