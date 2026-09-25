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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт купить с доставкой в Москве
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт

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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 1
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 2
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 3
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 4
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 5
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 6
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 7
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 8
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 9
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 10
Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 1
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 2
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 3
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 4
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 5
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 6
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 7
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 8
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 9
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 10
  • Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 920 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741683
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт
2 920 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
21
Высота, см
26.5
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
29х27х22
Вес, кг.
3.3

Описание товара Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт

Электрическая тепловая пушка ЗУБР 2.2 кВт ТП-2 - компактный и легкий обогреватель в круглом корпусе для квартиры, загородного дома, мастерских гаражей и т.д. Большая площадь ТЭНов и эффективный обдув способствуют более быстрому нагреву помещения. Конструктивные меры безопасности: дополнительный защитный кожух, термопредохранитель, заземление корпуса, защищают изделие при нештатных ситуациях. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.



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Отзывы о товаре Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт




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Характеристики
Бренд
ЗУБР
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
документация
Материал корпуса
металл
Форма корпуса
круглая
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
есть
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
21
Высота, см
26.5
Страна производитель
Россия
Описание
Электрическая тепловая пушка ЗУБР 2.2 кВт ТП-2 - компактный и легкий обогреватель в круглом корпусе для квартиры, загородного дома, мастерских гаражей и т.д. Большая площадь ТЭНов и эффективный обдув способствуют более быстрому нагреву помещения. Конструктивные меры безопасности: дополнительный защитный кожух, термопредохранитель, заземление корпуса, защищают изделие при нештатных ситуациях. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.


Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Электрическая тепловая пушка ЗУБР ТП-2, 2 кВт - стоимость товара 2920 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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