Электрическая тепловая пушка STEHER SE-3, 2 кВт
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 470 руб.
В наличии
Код товара: 741677
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2 470 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
да
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20.5
Высота, см
27.5
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х26х21
Вес, кг.
2.97
Описание товара Электрическая тепловая пушка STEHER SE-3, 2 кВт
Компактный электрообогреватель прямоугольной формы в прочном металлическом исполнении. Модель отлично адаптирована для эксплуатации в жилых комнатах, торговых павильонах и мастерских. Прямоугольная конструкция обеспечивает отличную устойчивость при установке на пол. Качественный нагревательный элемент гарантирует стабильную теплоотдачу. Прибор оснащен регулируемым термостатом для поддержания нужного теплового фона и автоматическим реле отключения для защиты от перегрузок.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Форма корпуса
прямоугольная
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
2.2
Производительность, м?/ч
140
Регулировка мощности
да
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Развернуть
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20.5
Высота, см
27.5
Страна производитель
Китай
Компактный электрообогреватель прямоугольной формы в прочном металлическом исполнении. Модель отлично адаптирована для эксплуатации в жилых комнатах, торговых павильонах и мастерских. Прямоугольная конструкция обеспечивает отличную устойчивость при установке на пол. Качественный нагревательный элемент гарантирует стабильную теплоотдачу. Прибор оснащен регулируемым термостатом для поддержания нужного теплового фона и автоматическим реле отключения для защиты от перегрузок.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Электрическая тепловая пушка STEHER SE-3, 2 кВт - этот товар вы можете купить в нашем интернет-магазине по цене 2470 руб. Цены, фото и описания представлены на карточке товара. Звоните по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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