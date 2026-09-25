Электрическая тепловая пушка STEHER SE-5, 3 кВт
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Характеристики
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 840 руб.
В наличии
Код товара: 741676
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2 840 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20.5
Высота, см
26
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
27х26х21
Вес, кг.
3.13
Описание товара Электрическая тепловая пушка STEHER SE-5, 3 кВт
Электрическая тепловая пушка STEHER 3 кВт SE-5 - компактное устройство в цилиндрическом корпусе для направленного обогрева. Гладкий нержавеющий ТЭН и эффективный обдув способствуют быстрому нагреву помещения. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.
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Бренд
Тип товара
Тепловая пушка электрическая
Комплектация
Тепловая пушка, руководство по эксплуатации, паспорт
Материал корпуса
сталь
Тип установки
напольный
Тип нагрева
электрический
Мощность, кВт
3.2
Производительность, м?/ч
300
Регулировка мощности
да
Термостат
нет
Тип нагревательного элемента
ТЭН
Вентиляция без нагрева
Да
Развернуть
Степень защиты
IP20
Тип топлива
электроэнергия
Напряжение сети
220 В
Потребляемая мощность вентилятора, Вт
30
Ширина, см
20.5
Высота, см
26
Страна производитель
Россия
Электрическая тепловая пушка STEHER 3 кВт SE-5 - компактное устройство в цилиндрическом корпусе для направленного обогрева. Гладкий нержавеющий ТЭН и эффективный обдув способствуют быстрому нагреву помещения. Применяется для генерации горячего воздуха, который может быть использован для обогрева, сушки бытовых и промышленных помещений и т. д.
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Смотрите также: Аксессуары для виброплит, Аксессуары для сварочных аппаратов, Бензорезы, Виброплиты, Генераторы, Запчасти для бетоносмесителей, Комплектующие и аксессуары для строительной техники, Компрессоры, Маски сварщика, Отбойные молотки, Плиткорезы, Пневмоинструмент, Пуско-зарядные устройства, Ручные цепные тали, Сварочные аппараты, Сварочные электроды, Силовые удлинители, Стабилизаторы, Строительные пылесосы, Тепловые пушки, Швонарезчики, Штроборезы, Электрические резчики по бетону
Электрическая тепловая пушка STEHER SE-5, 3 кВт - этот товар вы можете купить по цене 2840 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(495)137-52-98 в Москве.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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