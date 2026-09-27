Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
Представляем гарнитуру, которая переосмысливает саму идею свободы в звуке. Huawei FreeClip 2 в белом цвете — это элегантное и технологичное решение для тех, кто ценит комфорт, осознанность и безупречное качество связи. Их уникальная открытая конструкция позволяет вам оставаться на связи с окружающим миром, не теряя ни единой детали любимой музыки или голоса собеседника. Гарнитура использует беспроводное подключение по Bluetooth 6.0, обеспечивающее стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров. Благодаря поддержке современных кодеков звук передается четко и без задержек. А благодаря открытому акустическому оформлению вы можете наслаждаться музыкой или разговором, не изолируя себя полностью от внешней среды — это идеально для прогулок по городу, занятий спортом на свежем воздухе или работы в офисе, где важно слышать коллег. Комфорт ношения здесь выведен на новый уровень. Модель относится к типу вкладышей с мягкой заушиной, которая надежно фиксирует устройство, не создавая давления. Вы буквально забываете, что на вас что-то надето. Динамические излучатели диаметром 10,8 миллиметра воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Гц, гарантируя насыщенный и детализированный звук с глубокими басами и чистыми высокими нотами. Ваши собеседники всегда будут слышать вас идеально, ведь в гарнитуру встроен микрофон с эффективной системой шумоподавления. Он отсекает фоновые звуки, делая ваш голос чистым и разборчивым даже в шумной обстановке. Управление просто и интуитивно: вы можете регулировать громкость и принимать вызовы легким касанием. Полная свобода обеспечивается внушительным временем автономной работы. Сами наушники работают до 9 часов на одном заряде, а компактный футляр для хранения и подзарядки несет в себе дополнительный запас энергии, увеличивая общее время использования до 38 часов. Футляр с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час быстро восстановит заряд самих наушников, емкость которых составляет 60 миллиампер-час. Гарнитура Huawei FreeClip 2 в белом исполнении — это симбиоз стильного дизайна, передовых технологий и философии осознанного присутствия. Это выбор для активных и социальных людей, которые не готовы жертвовать ни качеством звука, ни удобством, ни связью с реальностью.
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