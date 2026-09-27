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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White купить с доставкой в Москве
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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White

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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 1
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 2
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 3
Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 1
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 2
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 3
  • Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - фото 4
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 630 руб. 
Начислим 203 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741489
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White
12 630 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х5
Вес, г.
190

Описание товара Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White

Представляем гарнитуру, которая переосмысливает саму идею свободы в звуке. Huawei FreeClip 2 в белом цвете — это элегантное и технологичное решение для тех, кто ценит комфорт, осознанность и безупречное качество связи. Их уникальная открытая конструкция позволяет вам оставаться на связи с окружающим миром, не теряя ни единой детали любимой музыки или голоса собеседника. Гарнитура использует беспроводное подключение по Bluetooth 6.0, обеспечивающее стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров. Благодаря поддержке современных кодеков звук передается четко и без задержек. А благодаря открытому акустическому оформлению вы можете наслаждаться музыкой или разговором, не изолируя себя полностью от внешней среды — это идеально для прогулок по городу, занятий спортом на свежем воздухе или работы в офисе, где важно слышать коллег. Комфорт ношения здесь выведен на новый уровень. Модель относится к типу вкладышей с мягкой заушиной, которая надежно фиксирует устройство, не создавая давления. Вы буквально забываете, что на вас что-то надето. Динамические излучатели диаметром 10,8 миллиметра воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Гц, гарантируя насыщенный и детализированный звук с глубокими басами и чистыми высокими нотами. Ваши собеседники всегда будут слышать вас идеально, ведь в гарнитуру встроен микрофон с эффективной системой шумоподавления. Он отсекает фоновые звуки, делая ваш голос чистым и разборчивым даже в шумной обстановке. Управление просто и интуитивно: вы можете регулировать громкость и принимать вызовы легким касанием. Полная свобода обеспечивается внушительным временем автономной работы. Сами наушники работают до 9 часов на одном заряде, а компактный футляр для хранения и подзарядки несет в себе дополнительный запас энергии, увеличивая общее время использования до 38 часов. Футляр с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час быстро восстановит заряд самих наушников, емкость которых составляет 60 миллиампер-час. Гарнитура Huawei FreeClip 2 в белом исполнении — это симбиоз стильного дизайна, передовых технологий и философии осознанного присутствия. Это выбор для активных и социальных людей, которые не готовы жертвовать ни качеством звука, ни удобством, ни связью с реальностью.



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Отзывы о товаре Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
белый
Сопротивление
32?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
нет
Время работы на одном заряде
8
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем гарнитуру, которая переосмысливает саму идею свободы в звуке. Huawei FreeClip 2 в белом цвете — это элегантное и технологичное решение для тех, кто ценит комфорт, осознанность и безупречное качество связи. Их уникальная открытая конструкция позволяет вам оставаться на связи с окружающим миром, не теряя ни единой детали любимой музыки или голоса собеседника. Гарнитура использует беспроводное подключение по Bluetooth 6.0, обеспечивающее стабильный сигнал на расстоянии до десяти метров. Благодаря поддержке современных кодеков звук передается четко и без задержек. А благодаря открытому акустическому оформлению вы можете наслаждаться музыкой или разговором, не изолируя себя полностью от внешней среды — это идеально для прогулок по городу, занятий спортом на свежем воздухе или работы в офисе, где важно слышать коллег. Комфорт ношения здесь выведен на новый уровень. Модель относится к типу вкладышей с мягкой заушиной, которая надежно фиксирует устройство, не создавая давления. Вы буквально забываете, что на вас что-то надето. Динамические излучатели диаметром 10,8 миллиметра воспроизводят полный спектр частот от 20 до 20 000 Гц, гарантируя насыщенный и детализированный звук с глубокими басами и чистыми высокими нотами. Ваши собеседники всегда будут слышать вас идеально, ведь в гарнитуру встроен микрофон с эффективной системой шумоподавления. Он отсекает фоновые звуки, делая ваш голос чистым и разборчивым даже в шумной обстановке. Управление просто и интуитивно: вы можете регулировать громкость и принимать вызовы легким касанием. Полная свобода обеспечивается внушительным временем автономной работы. Сами наушники работают до 9 часов на одном заряде, а компактный футляр для хранения и подзарядки несет в себе дополнительный запас энергии, увеличивая общее время использования до 38 часов. Футляр с аккумулятором емкостью 537 миллиампер-час быстро восстановит заряд самих наушников, емкость которых составляет 60 миллиампер-час. Гарнитура Huawei FreeClip 2 в белом исполнении — это симбиоз стильного дизайна, передовых технологий и философии осознанного присутствия. Это выбор для активных и социальных людей, которые не готовы жертвовать ни качеством звука, ни удобством, ни связью с реальностью.


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Наушники Huawei FreeClip 2 (55038691) White - стоимость товара 12630 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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