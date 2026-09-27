Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
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Характеристики
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038662) Sand
Представляем гарнитуру Huawei FreeBuds Pro 5 Sand — эталон беспроводного звука, воплощенный в элегантном бежевом цвете. Эти полностью автономные наушники созданы для тех, кто ценит безупречное качество воспроизведения, интеллектуальные функции и комфорт в каждой детали. Сердцем звуковой картины являются две динамические излучающие системы в каждом наушнике с мембраной диаметром 11 мм. Благодаря этому и широкому частотному диапазону от 10 до 48000 Гц вы услышите музыку во всей ее полноте: от глубокого, детализированного баса до кристально чистых высоких частот. Закрытое акустическое оформление обеспечивает плотную изоляцию, а поддержка современных кодеков, включая LDAC и L2HC, гарантирует передачу звука высокой четкости по беспроводному соединению Bluetooth 6.0. Ваше погружение будет абсолютным благодаря интеллектуальной системе активного шумоподавления. Она эффективно отсекает внешние раздражители, будь то гул города или шум в офисе. Уникальный звуковой профиль был специально настроен экспертами Московской консерватории имени П. И. Чайковского, что делает эти наушники идеальным выбором для ценителей аутентичного и сбалансированного звучания. Режим пространственного звучания добавляет объем и эффект присутствия, превращая прослушивание в захватывающее событие. Управление гарнитурой невероятно удобно. Вы можете отвечать на звонки, управлять воспроизведением и регулировать громкость простым касанием. Встроенный всенаправленный микрофон с системой шумоподавления обеспечивает вашу идеальную слышимость собеседнику даже в шумной обстановке. Инновационные функции, такие как управление сжатием и распознавание движений головы, делают взаимодействие с устройством по-настоящему умным. Гарнитура создана для активной жизни. Водостойкий корпус защищает наушники от непогоды и пота. До 9 часов непрерывной работы на одном заряде и дополнительно 38 часов благодаря компактному футляру с аккумулятором емкостью 537 мА*ч избавят вас от постоянной подзарядки. Футляр поддерживает удобную беспроводную зарядку мощностью 5 Вт, а для быстрой подзарядки используется современный разъем USB-C. В комплект, помимо самой гарнитуры, входят сменные амбушюры разного размера для идеальной посадки и полная документация.
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