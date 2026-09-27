Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038660) Gray
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Характеристики
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
12 190 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741484
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Характеристики
Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
серый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
10х10х4
Вес, г.
120
Описание товара Наушники Huawei FreeBuds Pro 5 (55038660) Gray
Наушники Huawei Freebuds Pro 5 Sax-T100 – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества.
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Бренд
Тип конструкции
вкладыши
Подключение
беспроводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Для геймеров
нет
TWS (True Wireless Stereo)
Да
Комплектация
наушники
Цвет
серый
Сопротивление
16?
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
нет
Развернуть
Длина кабеля, м
0
Поддержка Apt-X
да
Разъём наушников
USB Type-C
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
6
Время работы (с зарядным кейсом)
0
Способ зарядки чехла
проводной
Страна производитель
Китай
Наушники Huawei Freebuds Pro 5 Sax-T100 – оптимальное сочетание функциональности и комфорта для активного использования дома или в офисе. Они создают чистый детализированный звук с хорошей проработкой низких и высоких частот без потери качества.
Смотрите также: Аксессуары для наушников, Наушники, Портативная акустика, Acer, AKG, Creative, Huawei, Jabra, JBL, Logitech, Razer, Sony, Sven, Oklick
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