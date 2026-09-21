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Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black купить с доставкой в Москве
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Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black

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Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 1
Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 2
Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 3
Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 4
Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 5
Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Микрофон
да
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 1
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 2
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 3
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 4
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 5
  • Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
9 790 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 704334
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Характеристики

Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
26х19х10
Вес, г.
700

Описание товара Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black

ASUS ROG Pelta – это беспроводная игровая гарнитура, созданная для комфортного и динамичного геймплея. Благодаря эргономичному дизайну, передовым технологиям передачи звука и кроссплатформенной совместимости она подходит как для мобильных устройств, так и для ПК и консолей. Высококачественные аудиокомпоненты и инновационный микрофон обеспечивают четкий звук и чистый голосовой чат, а технология сверхнизкой задержки делает игровой процесс максимально отзывчивым. Удобство и эргономика для длительных игровых сессий Гарнитура оснащена регулируемым оголовьем с эластичной посадкой, что позволяет подстроить ее под любой размер головы. Облегченная конструкция и мягкие амбушюры снижают усталость даже после многочасового использования, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Трехрежимное подключение для кроссплатформенного использования ROG Pelta поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение через USB-C, что делает ее универсальным решением для игр на ПК, консолях и мобильных устройствах. Переключайтесь между устройствами без потери качества звука. Технология ROG SpeedNova для звука без задержек Благодаря фирменному беспроводному режиму 2,4 ГГц с технологией SpeedNova гарнитура обеспечивает сверхнизкую задержку (менее 45 мс), что критически важно для соревновательных игр. Вы получаете идеально синхронизированный звук без разрывов и помех. Мощный звук с 50-мм драйверами ROG с титановым покрытием Гарнитура оснащена крупными динамиками, которые обеспечивают глубокие басы, четкие средние частоты и детализированные высокие. Улучшенная звуковая подпись ROG оптимизирована для игр, позволяя точно определять направление выстрелов и шагов. 5Четкий голосовой чат с 10-мм сверхширокополосным микрофоном Встроенный микрофон с улучшенной чувствительностью передает голос с минимальными искажениями, а технологи шумоподавления отсекает фоновые звуки. Микрофон можно регулировать для оптимального позиционирования.

Отзывы о товаре Наушники Asus A501 ROG PELTA (90YH0410-BHUA00) Black




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Характеристики
Бренд
Asus
Тип товара
Наушники
Тип конструкции
мониторные (охватывающие)
Тип подключения
проводное
Тип беспроводного соединения
Bluetooth
Комплектация
наушники, упаковка, документация
Цвет
черный
Микрофон
да
Отсоединяемый кабель
да
Длина кабеля, м
1.8
Разъём наушников
USB
Система активного шумоподавления
да
Развернуть
Складная конструкция
да
Время работы на одном заряде
70
Страна производитель
Китай
Описание
ASUS ROG Pelta – это беспроводная игровая гарнитура, созданная для комфортного и динамичного геймплея. Благодаря эргономичному дизайну, передовым технологиям передачи звука и кроссплатформенной совместимости она подходит как для мобильных устройств, так и для ПК и консолей. Высококачественные аудиокомпоненты и инновационный микрофон обеспечивают четкий звук и чистый голосовой чат, а технология сверхнизкой задержки делает игровой процесс максимально отзывчивым. Удобство и эргономика для длительных игровых сессий Гарнитура оснащена регулируемым оголовьем с эластичной посадкой, что позволяет подстроить ее под любой размер головы. Облегченная конструкция и мягкие амбушюры снижают усталость даже после многочасового использования, обеспечивая комфорт в течение всего дня. Трехрежимное подключение для кроссплатформенного использования ROG Pelta поддерживает беспроводное соединение 2,4 ГГц, Bluetooth и проводное подключение через USB-C, что делает ее универсальным решением для игр на ПК, консолях и мобильных устройствах. Переключайтесь между устройствами без потери качества звука. Технология ROG SpeedNova для звука без задержек Благодаря фирменному беспроводному режиму 2,4 ГГц с технологией SpeedNova гарнитура обеспечивает сверхнизкую задержку (менее 45 мс), что критически важно для соревновательных игр. Вы получаете идеально синхронизированный звук без разрывов и помех. Мощный звук с 50-мм драйверами ROG с титановым покрытием Гарнитура оснащена крупными динамиками, которые обеспечивают глубокие басы, четкие средние частоты и детализированные высокие. Улучшенная звуковая подпись ROG оптимизирована для игр, позволяя точно определять направление выстрелов и шагов. 5Четкий голосовой чат с 10-мм сверхширокополосным микрофоном Встроенный микрофон с улучшенной чувствительностью передает голос с минимальными искажениями, а технологи шумоподавления отсекает фоновые звуки. Микрофон можно регулировать для оптимального позиционирования.
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