Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+
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Характеристики
Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+
Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus в компактном белом корпусе предназначена для установки внутри помещений. Ее можно размещать на стене или потолке. 2 встроенных антенны и поддержка многопотоковой передачи данных MIMO обеспечивают стабильную передачу данных на скорости до 2.4 Гбит/с. При этом передатчик способен работать одновременно в двух частотных диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Безопасность беспроводного соединения обеспечивают протоколы WPA3-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus позволяет подключать к ней до 300 клиентов без потери скорости обмена данными. Площадь покрытия составляет 140 м?. В качестве дополнительной защиты соединения используется изоляция клиентов. Управлять точкой доступа и настраивать ее можно через приложение UniFi на смартфоне. Поддержка технологии PoE дает возможность передавать по одному кабелю Ethernet и данные, и питание. На корпусе точки доступа есть кнопка сброса к заводским настройкам.
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