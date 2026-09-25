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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ купить с доставкой в Москве
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+

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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Точка доступа
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 1
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 2
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 3
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 4
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 5
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 6
  • Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
13 120 руб. 
Начислим 210 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741293
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+
13 120 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
140
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
62х39х25
Вес, г.
410

Описание товара Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+

Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus в компактном белом корпусе предназначена для установки внутри помещений. Ее можно размещать на стене или потолке. 2 встроенных антенны и поддержка многопотоковой передачи данных MIMO обеспечивают стабильную передачу данных на скорости до 2.4 Гбит/с. При этом передатчик способен работать одновременно в двух частотных диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Безопасность беспроводного соединения обеспечивают протоколы WPA3-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus позволяет подключать к ней до 300 клиентов без потери скорости обмена данными. Площадь покрытия составляет 140 м?. В качестве дополнительной защиты соединения используется изоляция клиентов. Управлять точкой доступа и настраивать ее можно через приложение UniFi на смартфоне. Поддержка технологии PoE дает возможность передавать по одному кабелю Ethernet и данные, и питание. На корпусе точки доступа есть кнопка сброса к заводским настройкам.

Отзывы о товаре Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+




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Характеристики
Бренд
Ubiquiti
Тип товара
Точка доступа
Цвет
белый
Комплектация
точка доступа, документация, упаковка
Количество диапазонов
двухдиапазонный
Стандарт Wi-Fi
Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Частота связи Wi-Fi
2.4 ГГц, 5 ГГц
Максимальная скорость Wi-Fi соединения
2402 Мбит/с
Режим работы
точка доступа
Скорость передачи по проводному подключению
1000 Мбит/с
Количество внутренних антенн
2
Количество портов LAN
1
Развернуть
Поддержка PoE
802.1Q
Размещение
внутри помещения
Установка
потолочная, настенная
Зона покрытия, м2
140
Страна производитель
Китай
Описание
Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus в компактном белом корпусе предназначена для установки внутри помещений. Ее можно размещать на стене или потолке. 2 встроенных антенны и поддержка многопотоковой передачи данных MIMO обеспечивают стабильную передачу данных на скорости до 2.4 Гбит/с. При этом передатчик способен работать одновременно в двух частотных диапазонах: 2.4 и 5 ГГц. Безопасность беспроводного соединения обеспечивают протоколы WPA3-Enterprise, WPA-PSK, WPA-Enterprise, WPA2-Enterprise. Точка доступа Ubiquiti UniFi 6 Plus позволяет подключать к ней до 300 клиентов без потери скорости обмена данными. Площадь покрытия составляет 140 м?. В качестве дополнительной защиты соединения используется изоляция клиентов. Управлять точкой доступа и настраивать ее можно через приложение UniFi на смартфоне. Поддержка технологии PoE дает возможность передавать по одному кабелю Ethernet и данные, и питание. На корпусе точки доступа есть кнопка сброса к заводским настройкам.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Wi-Fi точка доступа UBIQUITI U6+ - по цене 13120 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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