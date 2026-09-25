WiFi адаптер TP-Link Archer TX1U Nano
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просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
просто КотоФото ещё не успели сделать фото.
Но он уже в наличии — заказывайте смело :)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
760 руб.
В наличии
Код товара: 741286
|
Доставка в Москве
Загружаем...
|
Самовывоз в Москве
Загружаем...
760 руб.
- Гарантия производителя
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Характеристики
Размеры в упаковке, см
14х13х3
Вес, г.
50
Описание товара WiFi адаптер TP-Link Archer TX1U Nano
WiFi адаптер TP-Link Archer TX1U Nano
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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WiFi адаптер TP-Link Archer TX1U Nano
Купить WiFi адаптер TP-Link Archer TX1U Nano - по цене 760 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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