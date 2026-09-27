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Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 купить с доставкой в Москве
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Медиаконвертер Osnovo OSN-13230

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Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 1
Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 2
Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 3
Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 4
Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 5
Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Дальность передачи данных, км
100
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 1
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 2
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 3
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 4
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 5
  • Медиаконвертер Osnovo OSN-13230 - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 741247
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Характеристики

Бренд
Osnovo
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
100
Интерфейсы
10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-FX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
200

Описание товара Медиаконвертер Osnovo OSN-13230

Медиаконвертер; OSNOVO Гигабитный медиаконвертер, 1*10/100/1000Base-T, 1 x GE SFP (1000Base-X)Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP. Порты: 1 x GE (10/100/1000Base-T), 1 x GE SFP (1000Base-X). В комплекте: БП DC5V(1A). Размеры (ШхВхГ): 71x26x95мм. Может устанавливаться в бокс для 19 дюймовой стойки O-142B (1 слот). Рабочая температура: -10…+55гр.С.

Отзывы о товаре Медиаконвертер Osnovo OSN-13230




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Характеристики
Бренд
Osnovo
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
100
Интерфейсы
10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-FX
Страна производитель
Китай
Описание
Медиаконвертер; OSNOVO Гигабитный медиаконвертер, 1*10/100/1000Base-T, 1 x GE SFP (1000Base-X)Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP. Порты: 1 x GE (10/100/1000Base-T), 1 x GE SFP (1000Base-X). В комплекте: БП DC5V(1A). Размеры (ШхВхГ): 71x26x95мм. Может устанавливаться в бокс для 19 дюймовой стойки O-142B (1 слот). Рабочая температура: -10…+55гр.С.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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