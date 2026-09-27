Медиаконвертер Osnovo OSN-13230
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Характеристики
Форм-фактор
SFP
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Дальность передачи данных, км
100
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 280 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741247
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Характеристики
Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
100
Интерфейсы
10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-FX
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х12х6
Вес, г.
200
Описание товара Медиаконвертер Osnovo OSN-13230
Медиаконвертер; OSNOVO Гигабитный медиаконвертер, 1*10/100/1000Base-T, 1 x GE SFP (1000Base-X)Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP. Порты: 1 x GE (10/100/1000Base-T), 1 x GE SFP (1000Base-X). В комплекте: БП DC5V(1A). Размеры (ШхВхГ): 71x26x95мм. Может устанавливаться в бокс для 19 дюймовой стойки O-142B (1 слот). Рабочая температура: -10…+55гр.С.
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Бренд
Форм-фактор
SFP
Цвет
черный
Исполнение
Duplex
Тип оптоволоконного кабеля
SM, MM
Скорость передачи данных, Гбит/с
1 Гбит/с
Дальность передачи данных, км
100
Интерфейсы
10/100/1000BASE-TX, 1000BASE-FX
Страна производитель
Китай
Медиаконвертер; OSNOVO Гигабитный медиаконвертер, 1*10/100/1000Base-T, 1 x GE SFP (1000Base-X)Медиаконвертер Gigabit Ethernet 1xRJ45, 1xSFP. Порты: 1 x GE (10/100/1000Base-T), 1 x GE SFP (1000Base-X). В комплекте: БП DC5V(1A). Размеры (ШхВхГ): 71x26x95мм. Может устанавливаться в бокс для 19 дюймовой стойки O-142B (1 слот). Рабочая температура: -10…+55гр.С.
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