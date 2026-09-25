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Коннектор 5bites US060A-20 купить с доставкой в Москве
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Коннектор 5bites US060A-20

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Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
коннекторы
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
  • Коннектор 5bites US060A-20 - фото 1
  • Коннектор 5bites US060A-20 - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
300 руб. 
Начислим 30 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741135
Доставка в Москве
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Коннектор 5bites US060A-20
300 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный, серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х3
Вес, г.
100

Описание товара Коннектор 5bites US060A-20

LAN коннектор экранированный US060A-20 RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий. Упаковка содержит 20 штук коннекторов, что делает ее удобной для малых и средних сетевых проектов. Каждый коннектор готов к использованию и обеспечивает надежное соединение для эффективной передачи данных.

Отзывы о товаре Коннектор 5bites US060A-20




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Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный, серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
LAN коннектор экранированный US060A-20 RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий. Упаковка содержит 20 штук коннекторов, что делает ее удобной для малых и средних сетевых проектов. Каждый коннектор готов к использованию и обеспечивает надежное соединение для эффективной передачи данных.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Коннектор 5bites US060A-20 - по цене 300 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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