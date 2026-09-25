Коннектор 5bites US050A
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
370 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741138
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!Отправить
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х3
Вес, г.
150
Описание товара Коннектор 5bites US050A
Коннектор US050A RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий, таких как удары и коррозия.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
Похожие товары
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/BK, кат.5e, UTP, 30м, черный
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/B, кат.5e, UTP, 30м, синий
-
В наличииЦена 360 руб.90 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP12-30M/Y, кат.5e, UTP, 30м, желтый
-
В наличииЦена 370 руб.93 руб. в СплитРозетка RJ-45 Cabeus WS-8P8C-Cat.5e-2
-
В наличииЦена 390 руб. 930 руб.98 руб. в СплитПатч-корд LANMASTER LSZH UTP кат.5e, 5.0 м, желтый (LAN-PC45/U5E...
-
В наличииЦена 400 руб. 600 руб.100 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 15м (PP12-15m)
-
В наличииЦена 410 руб. 650 руб.103 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert UTP 5e 20м (PP12-20M)
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6-15M, кат.6, FTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 430 руб.108 руб. в СплитКоннектор 5bites US016-GY
-
В наличииЦена 470 руб.118 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP10-15M, кат.5e, UTP, 15м, серый
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитПатч-корд Cablexpert PP6U-20M, кат.6, UTP, 20м, серый
-
В наличииЦена 480 руб.120 руб. в СплитКабель Cablexpert UPC-5051E-SOL/50, UTP, кат.5е, 50м, серый
Бренд
5bites
Тип товара
коннекторы
Разъемы
RJ45
Цвет
прозрачный
Страна производитель
Китай
Коннектор US050A RJ45 8P8C представляет собой качественное соединительное устройство, специально разработанное для использования в сетевых кабелях категории 5Е. Он оснащен контактами с золотым напылением, что гарантирует надежное и стабильное соединение для передачи данных. Корпус коннектора изготовлен из прочного поликарбоната, что обеспечивает долговечность и защиту от внешних воздействий, таких как удары и коррозия.
Коннектор 5bites US050A - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Коннектор 5bites US050A