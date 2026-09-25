Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
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Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
310 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 741001
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
15х11х2
Вес, г.
20
Описание товара Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C5e
Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малый габаритный размер. Важно! Характеристики линии связи будут определяться характером кабельной трассы и компонентным составом. Категория: 5е Полоса пропускания: 100 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: неэкранированное Габаритные размеры, мм: 30 х 17 х 15 Масса, кг: не более 0,04
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
белый
Страна производитель
Китай
Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малый габаритный размер. Важно! Характеристики линии связи будут определяться характером кабельной трассы и компонентным составом. Категория: 5е Полоса пропускания: 100 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: неэкранированное Габаритные размеры, мм: 30 х 17 х 15 Масса, кг: не более 0,04
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