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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH купить с доставкой в Москве
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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH

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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
480 руб. 
Начислим 38 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 741000
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH
480 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat6
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
16х11х2
Вес, г.
20

Описание товара Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH

Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малые габаритные размеры. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: Категория: 6 Полоса пропускания: 250 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: экранированное Габаритные размеры, мм: 31 х 18 х 16 Масса, кг: не более 0,04

Отзывы о товаре Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
проходной адаптер
Категория витой пары
Cat6
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серебристый
Страна производитель
Китай
Описание
Проходной адаптер предназначен для соединения двух кабелей витая пара оконеченных модульными вилками RJ45. Обеспечивает надежное разъемное соединение. Имеет очень малые габаритные размеры. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ: Категория: 6 Полоса пропускания: 250 МГц Тип разъемов: RJ45 (8p8c) Исполнение: экранированное Габаритные размеры, мм: 31 х 18 х 16 Масса, кг: не более 0,04
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Проходной адаптер RJ45 Cabeus CA-8p8c-C6-SH - по цене 480 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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