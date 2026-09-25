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Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY купить с доставкой в Москве
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Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY

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Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
Разъемы
отсутствуют
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
930 руб. 
Начислим 47 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740994
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
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Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY
930 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
48х8х5
Вес, кг.
1

Описание товара Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY

Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию.

Отзывы о товаре Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Разъемы
отсутствуют
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабельный органайзер Cabeus JB07-1U-GY - по цене 930 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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