Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
780 руб.
В наличии
Код товара: 738693
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Загружаем...
780 руб.
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Характеристики
Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Вес, г.
510
Описание товара Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый
Патч-корд Cablexpert PP30-15M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 15 м хватит для прокладки патч-корда вдоль стен с возможностью спрятать его за плинтус. Модель Cablexpert PP30-15M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cablexpert
Тип товара
патч корд
Длина кабеля
15 м
Категория витой пары
Cat5e
Материал контактов
позолоченные
Разъемы
RJ45
Одинаковый разъем с двух сторон
Да
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Патч-корд Cablexpert PP30-15M может стать одним из главных элементов, образующих структурированную кабельную систему. Модель облачена в прочную изоляцию серого цвета. Такой внешний вид позволит незаметно проложить кабель в интерьере помещения. Длины 15 м хватит для прокладки патч-корда вдоль стен с возможностью спрятать его за плинтус. Модель Cablexpert PP30-15M относится к типу витых пар U/UTP и получила в свое оснащение стандартные разъемы RJ-45 для подключения. Стабильную передачу сигнала гарантирует проводник из меди.
Купить Патч-корд Cablexpert PP30-15M, кат.5e, UTP, LSZH, 15м, серый - по цене 780 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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