Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY
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Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб.
В наличии
Код товара: 740991
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Загружаем...
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Самовывоз в Москве
Загружаем...
970 руб.
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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х10х5
Вес, г.
900
Описание товара Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY
Кабельный организатор с металлическими кольцами 19" 1U Назначение: Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию. Характеристики: Ширина: 19" Высота: 1U Размер колец (ГхВ): 72 х 39 мм (± 0,5 мм) Количество колец: 5 Материал: листовая сталь 1,6 мм Цвет: серый (RAL7035) Параметры: Ширина (мм): 430 Ширина с креплением (мм): 485 Высота (мм): 44 Глубина / Длина (мм): 100 Вес (кг): 0,52 Вес в упаковке (кг): 0,58 Ширина упаковки (мм): 490 Длина упаковки (мм): 100 Высота упаковки (мм): 50 Объем (м3): 0,002
Магазины и пункты выдачи в Москве
Курьерская доставка в Москве
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Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Кабельный организатор с металлическими кольцами 19" 1U Назначение: Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию. Характеристики: Ширина: 19" Высота: 1U Размер колец (ГхВ): 72 х 39 мм (± 0,5 мм) Количество колец: 5 Материал: листовая сталь 1,6 мм Цвет: серый (RAL7035) Параметры: Ширина (мм): 430 Ширина с креплением (мм): 485 Высота (мм): 44 Глубина / Длина (мм): 100 Вес (кг): 0,52 Вес в упаковке (кг): 0,58 Ширина упаковки (мм): 490 Длина упаковки (мм): 100 Высота упаковки (мм): 50 Объем (м3): 0,002
Купить Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - по цене 970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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