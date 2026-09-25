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Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY купить с доставкой в Москве
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Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY

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Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 1
Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 2
Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
кабельный органайзер
  • Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 1
  • Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 2
  • Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - фото 3
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
970 руб. 
Начислим 48 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 740991
Доставка в Москве
Загружаем...
Самовывоз в Москве
Загружаем...
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Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY
970 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
49х10х5
Вес, г.
900

Описание товара Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY

Кабельный организатор с металлическими кольцами 19" 1U Назначение: Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию. Характеристики: Ширина: 19" Высота: 1U Размер колец (ГхВ): 72 х 39 мм (± 0,5 мм) Количество колец: 5 Материал: листовая сталь 1,6 мм Цвет: серый (RAL7035) Параметры: Ширина (мм): 430 Ширина с креплением (мм): 485 Высота (мм): 44 Глубина / Длина (мм): 100 Вес (кг): 0,52 Вес в упаковке (кг): 0,58 Ширина упаковки (мм): 490 Длина упаковки (мм): 100 Высота упаковки (мм): 50 Объем (м3): 0,002

Отзывы о товаре Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY




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Характеристики
Бренд
Cabeus
Тип товара
кабельный органайзер
Цвет
серый
Страна производитель
Китай
Описание
Кабельный организатор с металлическими кольцами 19" 1U Назначение: Служит для укладки кабелей и шнуров внутри шкафа. Для предотвращения излома кабеля при выводе его к коммутационным панелям и другому оборудованию. Характеристики: Ширина: 19" Высота: 1U Размер колец (ГхВ): 72 х 39 мм (± 0,5 мм) Количество колец: 5 Материал: листовая сталь 1,6 мм Цвет: серый (RAL7035) Параметры: Ширина (мм): 430 Ширина с креплением (мм): 485 Высота (мм): 44 Глубина / Длина (мм): 100 Вес (кг): 0,52 Вес в упаковке (кг): 0,58 Ширина упаковки (мм): 490 Длина упаковки (мм): 100 Высота упаковки (мм): 50 Объем (м3): 0,002
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Кабельный органайзер Cabeus JB08-1U-GY - по цене 970 руб. в Москве с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(495)137-52-98. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Москве или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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