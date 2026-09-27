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Характеристики
Графический процессор
GeForce RTX 5070
Объем видеопамяти
12 Гб
Тип видеопамяти
GDDR7
Частота графического процессора
2587
Охлаждение
активное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 5.0
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
73 458 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 739435
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Описание товара Видеокарта ASUS PRIME-RTX 5070-O12G-белый
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G – это сочетание производительности, надежности и современных технологий, созданное для геймеров и создателей контента. Она обеспечивает впечатляющую графику, плавный игровой процесс и высокую энергоэффективность, что делает ее идеальным выбором для самых требовательных пользователей.
Видеокарта SUS PRIME-RTX5070-O12G оборудована современными интерфейсами HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a, что позволяет подключать несколько мониторов с высоким разрешением и частотой обновления. Строгий стиль серии PRIME с минималистичным оформлением и надежным металлическим бэкплейтом делает карту не только мощной, но и эстетически привлекательной, идеально вписывающейся в любой игровой или рабочий ПК.
Производительность нового поколения
Оснащенная передовой архитектурой NVIDIA Ada Lovelace, видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G раскрывает потенциал трассировки лучей и нейросетевого сглаживания DLSS 3. Это позволяет получать реалистичное изображение с высокой частотой кадров даже в самых ресурсоемких играх.
Эффективная система охлаждения
Эксклюзивная система охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech и увеличенной площадью радиатора гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Благодаря оптимизированной конструкции карта остается холодной и тихой.
Разгон и стабильность
Технология GPU Tweak III позволяет тонко настраивать частоты работы видеочипа и памяти, добиваясь максимальной производительности. Заводской разгон обеспечивает дополнительный прирост FPS без риска перегрева.
Видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G – это сочетание производительности, надежности и современных технологий, созданное для геймеров и создателей контента. Она обеспечивает впечатляющую графику, плавный игровой процесс и высокую энергоэффективность, что делает ее идеальным выбором для самых требовательных пользователей.
Видеокарта SUS PRIME-RTX5070-O12G оборудована современными интерфейсами HDMI 2.1a и DisplayPort 1.4a, что позволяет подключать несколько мониторов с высоким разрешением и частотой обновления. Строгий стиль серии PRIME с минималистичным оформлением и надежным металлическим бэкплейтом делает карту не только мощной, но и эстетически привлекательной, идеально вписывающейся в любой игровой или рабочий ПК.
Производительность нового поколения
Оснащенная передовой архитектурой NVIDIA Ada Lovelace, видеокарта ASUS PRIME-RTX5070-O12G раскрывает потенциал трассировки лучей и нейросетевого сглаживания DLSS 3. Это позволяет получать реалистичное изображение с высокой частотой кадров даже в самых ресурсоемких играх.
Эффективная система охлаждения
Эксклюзивная система охлаждения с тремя вентиляторами Axial-tech и увеличенной площадью радиатора гарантирует стабильную работу даже при максимальных нагрузках. Благодаря оптимизированной конструкции карта остается холодной и тихой.
Разгон и стабильность
Технология GPU Tweak III позволяет тонко настраивать частоты работы видеочипа и памяти, добиваясь максимальной производительности. Заводской разгон обеспечивает дополнительный прирост FPS без риска перегрева.
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Отзывы о товаре Видеокарта ASUS PRIME-RTX 5070-O12G-белый