Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)
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Характеристики
Тип товара
Видеокарта
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
441 530 руб.
В наличии
Код товара: 638491
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441 530 руб.
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Частота видеопамяти
12500
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х2
Вес, г.
340
Описание товара Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)
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Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
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Курьерская доставка в Москве
Бренд
Тип товара
Видеокарта
Производитель графического чипа
NVIDIA
Графический процессор
Tesla L4
Объем видеопамяти
24 Гб
Тип видеопамяти
GDDR6
Частота графического процессора
795
Частота видеопамяти
12500
Охлаждение
пассивное
Максимальное разрешение
7680x4320
Разрядность шины памяти
192 bit
Интерфейс
PCI-E 4.0
Развернуть
Внешняя
да
Страна производитель
Китай
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000)
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Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Смотрите также: SSD накопители, Блоки питания, Видеокарты, Жесткие диски, Звуковые карты, Контроллеры, Корпуса, Кулеры и системы охлаждения, Материнские платы, Оперативная память, Оптические приводы, Процессоры (CPU), Термопаста, аксессуары для системы охлаждения, RTX 3050, Для игр в 2K, Для игр в Full HD, Офисные для двух мониторов, Топовые, Компактные, Белые, AMD Radeon RX, RTX 5070 Ti, RTX 5070, NVIDIA GeForce RTX
Теги товара: Для игр в 4K, Бесшумные, NVIDIA GeForce
Видеокарта NVIDIA L4 24GB (900-2G193-0000-000) - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того чтобы купить этот товар по цене 441530 руб., вам надо или позвонить по телефону 8(495)137-52-98 в Москве, или оформить покупку в личном кабинете, добавив товар в корзину.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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