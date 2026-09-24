Описание товара Видеокарта Palit RTX5070 GAMINGPRO 12GB GDDR7 (NE75070019K9-GB2050A)

Серия Palit GamingPro сочетает элегантный промышленный дизайн и стабильную производительность. Акцентированная ARGB подсветка и передовые технологии охлаждения — TurboFan 4.0, воздушный дефлектор и композитные тепловые трубки — для оптимальной эффективности охлаждения. Такие функции, как Dual BIOS, технология 0dB и цельнолитая рама, повышают производительность, удобство использования и надежность платы. Благодаря поддержке Palit Maker, пользователи могут легко персонализировать кожух системы охлаждения с помощью 3D-печати. С балансом функциональности и стиля серия Palit GamingPro это идеальный выбор для геймеров, создателей контента и профессионалов в области искусственного интеллекта. Вдохновленная реактивными двигателями и крыльями самолетов, технология TurboFan 4.0 оптимизирует динамику воздушного потока для великолепной эффективности охлаждения. Благодаря аэродинамическим законцовкам лопастей вентиляторов, и канавкам на задней стороне лопастей для снижения сопротивления воздуха и шума, TurboFan 4.0 плавно направляет воздух к радиатору. Такая конструкция обеспечивает до 33% снижения шума и повышения эффективности охлаждения. Пластины радиатора с углом наклона 30° точно распределяют поток воздуха по поверхности, максимизируя контакт с пластинами и достигая до 16% снижения шума и повышения эффективности воздушного потока. Такая конструкция повышает плавность воздушного потока и эффективность теплоотвода. Композитные тепловые трубки с двумя передовыми технологиями — рифлением и спеченными порошковыми структурами, которые работают в гармонии для повышения тепловой эффективности. Оптимальный состав медного порошка с повышением рассеивания тепла до 32% гарантирует, что ваш графический процессор сохранит пиковую производительность даже в сценариях с высокой нагрузкой. Благодаря тщательному тестированию, форма испарительной камеры создана с учетом каждой из точек нагрева графического процессора и расположения тепловых трубок, чтобы достичь идеальной толщины для оптимальной производительности. С полным покрытием графического процессора и видеопамяти, испарительная камера равномерно распределяет тепло по поверхности, обеспечивая быструю передачу тепла к радиатору и поддерживая максимальную производительность в сложных условиях. Включите и играйте. Сияйте в гармонии. Универсальный разъем ARGB 5V упрощает синхронизацию подсветки. Просто подключите кабель подсветки, чтобы синхронизировать подсветку вашей видеокарты с подсветкой других компонентов системы — использование дополнительного программного обеспечения не требуется. Цельнолитая под давлением рама была переработана в модификацию с полным покрытием в 3.6 раза больше для комплексной защиты платы видеокарты Ее конструкция с закругленными углами идеально соответствуют форме платы видеокарты, обеспечивая устойчивость к изгибам и ощущение превосходного качества. Цифровые контроллеры ШИМ (широтно-импульсная модуляция), обычно используемые в серверном оборудовании, интегрированы в наши видеокарты. Эта технология обеспечивает точное управление напряжением и минимизирует помехи, оптимизируя подачу питания. Повышенная долговечность и стабильность Вентилояторы с двойными шарикоподшипниками обеспечивают повышенную стабильность и долговечность. Защита от пыли по стандарту IP5X: подшипники защищены от пыли для надежной долговременной работы. Уменьшение вибрации: сводит к минимуму вибрацию вентилятора для уменьшения шума. Повышение ресурса вентиляторов: ресурс вентиляторов на 50% больше по сравнению с вентиляторами с подшипниками скольжения. Dual BIOS Две версии BIOS с автоматической активацией защитного механизма обеспечивают нормальное функционирование видеокарты при системном сбое или некорректной прошивке. BIOS 1: Performance Mode BIOS 2: Silent Mode Технология «0 децибел» В обычном рабочем режиме и при запуске мультимедийных приложений видеокарта работает беззвучно. Обновленное программное обеспечение Palit ThunderMaster Адресуемая RGB подсветка обеспечивает настройку каждого светодиода подсветки. Кристаллическая поверхность кожуха системы охлаждения GameRock дарит вам великолепное ангельское освещение. Вы можете персонализировать режимы подсветки в программном обеспечении Palit ThunderMaster.